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瓶蓋噴射眼睛「2人視力永久受損」！　沃爾瑪急召回85萬個保溫瓶

▲▼ 。（圖／翻攝自U.S. Consumer Product Safety Commission）

▲ 瓶蓋突然噴出已造成2名使用者視力受損。（圖／翻攝自U.S. Consumer Product Safety Commission）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國零售巨頭沃爾瑪（Walmart）緊急宣布召回85萬個不鏽鋼水壺，原因是瓶蓋可能突然彈射，已造成2名使用者視力永久受損的嚴重意外。

《美聯社》報導，美國消費品安全委員會（CPSC）10日發布召回通知，稱沃爾瑪旗下「Ozark Trail 64盎司不鏽鋼保溫水壺」存在重大安全隱患。該產品在中國製造，自2017年起在全美沃爾瑪門市及網站銷售，售價15美元，但長時間儲存食物、碳酸飲料或果汁、牛奶等易腐飲品後試圖打開時，瓶蓋可能因壓力突然彈射並重擊使用者。

沃爾瑪截至11日已接獲3起消費者被瓶蓋擊中臉部的受傷通報，其中2人遭擊中眼部後「遭受永久性視力損失」。安全委員會警告，這些產品具有「嚴重撞擊和撕裂傷風險」。

被召回的水壺型號為83-662，特徵包括銀色不鏽鋼瓶身、黑色一體式螺旋蓋，側面印有Ozark Trail商標。型號未直接標示於產品上，但會印在包裝上。消費者應立即停止使用該產品，並聯絡沃爾瑪申請全額退款，或直接至門市辦理退貨。

沃爾瑪對此聲明強調，「顧客的健康與安全始終是我們的首要任務」，也正全面配合CPSC及製造商，從門市下架問題產品並通知消費者。

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