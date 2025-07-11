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切開西瓜驚見「惡魔果實」紋路！一堆人留言提醒：別吃快丟

▲▼惡魔果實西瓜。（圖／翻攝臉書／COSTCO 好市多 消費經驗分享區）

▲有些西瓜會出現類似「惡魔果實」的紋路。（示意圖／翻攝臉書／COSTCO 好市多 消費經驗分享區）

記者柯振中／綜合報導

炎夏來臨，西瓜成為民眾消暑首選，但近日有網友切開西瓜驚見果肉呈現螺旋對稱紋路，酷似《航海王》中的「惡魔果實」，引發熱議。不少網友戲稱可獲神秘能力，但專家提醒，這可能是「水傷」現象所致，不僅影響口感，更可能藏有病菌，建議民眾切勿食用、應立即丟棄，以免傷身。

一名網友在Threads發文，表示切開小玉西瓜時發現果肉呈現規律螺旋紋路，宛如動畫中的「惡魔果實」。該文一出立刻引發熱烈討論，許多網友留言表示曾遇相同情況，有人懷疑是否為特殊品種，也有人搞笑建議「吃下去會變超人」。

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▼炎炎夏日相當適合吃西瓜消暑，但在吃之前務必要注意是否有異狀。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲桃園市1名婦人逛菜市場時不慎被滾落西瓜撞上，當時沒事但返家後卻胸口劇痛急忙就診，醫師電腦斷層掃描診斷是主動脈剝離，需住院開刀治療。（示意圖／免費圖庫pixabay）

針對奇異螺旋紋路，不少民眾留言指出，這是西瓜受「水傷」所致。水傷通常發生在長時間暴雨後，果實吸水過多導致內部組織受損，不僅外觀異常，吃起來還會有如「海綿菜瓜布」的口感，甚至藏有細菌或腐敗現象，不可再食。民眾也提醒，選購西瓜時應敲聲辨音，避免挑到「悶聲瓜」。

事實上，農業部台南區農業改良場過去曾提到，所謂「水傷」，又稱「水菇病」或「滾水病」，常見於大雨過後。暴雨導致土壤中疫病菌隨水濺入果實，風雨造成果皮傷口，加上濕度高，利於病原繁殖，引起腐敗。西瓜、木瓜、柑橘等水果皆屬易受害類型，呼籲農民提早採收並強化病害防治。

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