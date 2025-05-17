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大陸 大陸焦點 特派現場

雷軍「摔西瓜」秀小米汽車防彈塗層　網怒罵：嚴重誤導消費者！

記者蔡紹堅／綜合報導

小米集團創辦人雷軍近日展示了小米的「防彈塗層」，他將塗了塗層的西瓜從6樓丟下來，西瓜落地後彈了起來，毫髮無傷。雷軍強調，同樣的塗層也用在小米汽車SU7 Ultra的電池底部，可有效防止異物衝擊、刮蹭造成的電池損傷。

雷軍在小米汽車工廠進行展示，他爬到了6樓高的天台，首先介紹了工廠的太陽能板，他說，整個工廠三分之一的電能，都是靠太陽能板發電，停車場則是停滿了小米SU 7 Ultra。

接著，雷軍拿出一顆塗成灰色的西瓜，他說，這是「防彈塗層」，也是小米SU7Ultra電池包底護板所用的防彈塗層，防穿刺、防撕裂，而且耐磨，對電芯的保護能力很強。

▼雷軍摔西瓜展示防彈塗層。（圖／翻攝微博）

▲▼雷軍「摔西瓜」展示防彈塗層！稱小米汽車電池底版也有塗。（圖／翻攝微博）

雷軍接著把西瓜丟到樓下，西瓜墜地後彈了起來，沒有任何損傷，雷軍不禁誇讚，「真的太厲害了！」

不過，這段影片卻引起許多網友的不滿，認為雷軍是想替近期SU7的負面新聞洗白，「做這些有啥意義？嚴重的誤導消費者！電車發生事故時的電池撞擊跟你人為的扔，受力是一樣的嗎？」「來個物理課代表，問：一個8斤重的西瓜，從6層樓丟下來的衝擊力，和一個時速100公里重約4000斤的小汽車衝擊力，分別是多少。說不好押中今年高考卷呢。」「把雷軍包一層塗層，從樓上扔下去，雷軍完好無損我就信！」

小米SU7先前發生慘重事故，3名女大生駕車時碰撞到護欄，車輛隨後爆炸起火，導致3人慘死車內。家屬質疑，小米SU7設計不良，發生事故後車門打不開，電池又爆炸起火，害女大生們無法逃脫。

▼西瓜墜地後毫髮無傷。（圖／翻攝微博）

▲▼雷軍「摔西瓜」展示防彈塗層！稱小米汽車電池底版也有塗。（圖／翻攝微博）

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