普發一萬現金三讀通過！　王鴻薇：還錢於民2.0國民黨做到了

▲立法院三讀通過普發現金一萬元。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

為因應美國對等關稅衝擊，立法院今（11日）三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及民眾消費韌性特別條例」，明定提供企業金融支持、勞工安定就業、強化國土防衛能量等，以及發放現金每人1萬元。國民黨立委王鴻薇說，我國從2021到2023這3年，共超徵了1兆3424億，只還債還了3960億，剩下將近1兆錢去哪裡？難道不該把錢還給人民嗎？她一直主張政府應比照2023年，這不但是「還錢於民2.0」，也是國民黨跟她，守住跟人民承諾的2.0。

「還稅於民我們真的又做到了，三讀通過普發現金一萬」，王鴻薇提到，政府財政紀律失準，預算超徵連年升高，去年財政部公布去年全國稅收統計，去年全年稅收3兆7,619億元、高出預算數（即超徵）5,283億元，雙創歷史新高水準，稅收連4年超徵，超徵金額合計1兆8,707億元。

王鴻薇說明，她2022年就提出「還稅於民」政見，也廣受國人支持，迫使政府以「全民共享經濟成果」發放6,000元現金，而2023年、2024年政府又連續稅收超徵共9143億元。然而，2021到2023這3年，共超徵了1兆3424億，只還債還了3960億，剩下將近1兆錢去哪裡？難道不該把錢還給人民嗎？

王鴻薇進一步說明，以去年的超徵數來說，全民1人發1萬，也只花這5283億的40%左右，不論從財政紀律的角度，或是全民共享經濟成果的方向，她一直主張政府應比照2023年，這不但是「還錢於民2.0」，也是國民黨跟她，守住跟人民承諾的2.0。

王鴻薇說明，事實上在面對國際局勢緊張，國內經濟狀況緊繃的前提下，還稅於民並不是台灣獨有，在美國就有提議向所有繳納聯邦所得稅的家庭發放「效率部分紅」，每戶可獲5000美元（約新台幣16.4萬元）。總統川普也對此表示支持，認為此舉有助於促進公眾監督政府支出。而在新加坡，他們也即將在8月6號開始發放普發現金，從每個人一萬到兩萬不等，條件不等。這已經是第六次他們發放現金。更不要說，韓國在上個禮拜五，李在明總統就職沒多久，國會就通過了第二次的追加預算，普發現金。韓國從第一次追加預算到第二次追加預算，都是針對於這一次關稅的經濟，總共追加了45.6兆韓元，約台幣9000多億。

王鴻薇說，面對關稅壓力，當還錢於民的聲音出現，卻見到的是民進黨立法院黨團第一時間反對，美國想要發現金，韓國7月21號開始第一批普發現金，新加坡8月6號開始普發現金。台灣還要拖嗎？執政黨到底有什麼理由，還要人民等什麼？國民黨不只幫人民討回錢，未來她們更要繼續幫人民整頓財政紀律，徵稅收使用制度化，也是她去年就任立委後，力推的財政政見。