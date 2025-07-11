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北市科技執法今將破70萬件！　「人工開單」基層警吃不消

▲▼台北市科技執法件數今年預估將突破70萬件。（圖／台北市警局提供）

▲台北市科技執法件數今年預估將突破70萬件。（圖／台北市警局提供）

記者陳家祥／台北報導

台北市近年積極推動科技執法，短短5年內就從2處增加到89處，取締件數也從2.6萬件逐年成長，今年預估全年將超過70萬件。北市議員曾獻瑩指出，科技執法須人工審查影像開單舉發，導致基層員警宛若面對「不眠不休檢舉魔人」，大量增加業務負擔。他要求市府儘速檢討人力配置與制度配套並優化流程，才能讓科技執法真正發揮應有效益，對此，北市交通大隊今天表示，科技執法違規舉發案涉民眾權利，未考慮AI開單。

曾獻瑩指出，根據市警局資料，台北市自2020年推動科技執法以來，從一開始的全年取締件數2.6萬件，到去年2024已飆升到36.5萬件，今年更可能突破70萬件。市府雖積極推動智慧交通，但後端行政與審核機制卻跟不上執法規模的快速擴張。

曾獻瑩說明，科技執法並非「機器自動開單」，實際上，設備拍攝特定違規畫面如闖紅燈、違規變換車道等後，依行政區分類上傳至警察局雲端，再由各分局交通大隊下載、逐筆確認是否違規屬實，製作舉發單後交由裁決所處分並寄發罰鍰。

曾獻瑩直言，科技執法就像「24小時不睡覺的電子檢舉魔人」，但開單責任與審核工作最終仍落在基層警員身上。以大安分局為例，轄內共有29處科技執法設點，全年預估將開出逾11萬件罰單，但違規影像的審查與判斷上，仍高度仰賴員警對交通法規適用的經驗與專業判斷。

此外，大安分局內負責處理這類案件的交警僅有7人，除了審查影像與製單，還需輪值外勤、處理交通事故及申訴案件。若每件需1至2分鐘審查，每人每年將多出逾400小時行政工作負擔，只能靠下班或犧牲休息時間完成，長期下來對員警身心造成極大負荷。

曾獻瑩認為，科技執法作為智慧城市的重要一環，其推動方向值得肯定，但制度也應與時俱進，建議市府全面檢討流程，加速導入AI技術進行影像初判，將明確違規與爭議案件分流，人工資源應集中處理真正需要判斷的部分，提升整體效率。

對此，北市交通大隊回應，科技執法設備是採用AI運算辨識車輛行經位置、時間與現場道路工程，進而透過系統自動判斷違規行為與路徑，提升違規識別率。違規行為均由員警及主管從嚴初（復）審，符合告發要件再做認證舉發，確實管控執法品質。

交大指出，科技執法交通違規舉發案件事涉民眾權利，目前尚未考慮由AI直接開單，但會持續提升設備辨識精確度，透過申訴成功及員警認證錯誤案件類型，訓練並優化AI系統判讀功能，減輕審核員警負擔、及縮短認證時間。

交大表示，科技執法審核人員各分局交通分隊共計61人，由各分局視轄內科技執法案件數量多寡，滾動式檢討所屬審核人員數量、及編排科技執法案件認證勤務時間。經統計，今年1到6月科技執法取締33萬5037件，員警認證錯誤27件，占總舉發件數0.008%。

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