▲世界警消運動會再創佳績！金門金湖分隊林匯耀勇奪金銀雙牌。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、賴文萱／金門報導

金門縣消防局第二大隊金湖分隊隊員林匯耀，由消防署徵召代表我國參加2025年第21屆世界警察消防運動會（下稱本屆賽事），於羽球項目中表現卓越，榮獲「30+男女混合雙打金牌」與「30+男子單打銀牌」，不僅為國爭光、為金門爭光，也為金門消防再添榮耀。

消防局局長呂英華、義消總幹事葉禮義及副局長陳國瑋與消防夥伴們，特地於10日晚間到金門機場接機，祝賀林匯耀凱旋歸來。

▲▼世界警消運動會再創佳績！金門金湖分隊林匯耀勇奪金銀雙牌。（圖／記者林名揚翻攝）

本屆賽事自6月27日至7月6日，於美國阿拉巴馬州伯明罕市（Birmingham）舉行，為期10日，吸引來自全球70多個國家、近萬名警察、消防及相關執法人員共襄盛舉。此次我國代表團由內政部警政署及消防署組成的「TEAM TAIWAN」代表團，有警察人員21人、消防人員39人(共計60人)參加20餘項競技。

林匯耀在此國際賽事中，能夠獲得1面單打銀牌及1面雙打金牌實屬不易。 為迎接此次為國爭光的榮耀時刻，消防局局長呂英華與消防及義消夥伴們前往機場接機，現場氣氛溫馨感人，掌聲與歡呼不絕於耳。

同仁們手持紅布條與花圈熱烈歡迎林匯耀凱旋歸來，共同見證這份屬於金門消防的榮耀時刻，也展現消防團隊緊密團結、彼此支持的良好氛圍。

▲▼金門金湖分隊林匯耀勇奪金銀雙牌。（圖／記者林名揚翻攝）

本次賽事中，林匯耀於男女混合雙打項目中與搭檔展現絕佳默契，擊敗眾多強勁對手，勇奪金牌；並在30歲以上男子單打組別中展現沉穩球風與優異實力，挺進決賽、奪得銀牌佳績。

林匯耀表示，能夠再次踏上國際舞台，心中滿懷感恩，特別感謝局長呂英華在賽前給予鼓勵與支持，讓他能心無旁騖的投入訓練,以最佳的狀況面對賽事,堅定追夢、不留遺憾。

局長呂英華表示，林匯耀畢業於清華大學經濟系，報考消防特考進入消防團隊，目前是該局九位高級救護技術員(EMTP)之一，允文允武表現一直亮眼，他在2023年首度參加第20屆世界警消運動會即榮獲雙銀佳績，今年再接再厲晉升雙金牌之列，展現持續進步與堅強毅力，實為金門消防之光。

呂英華期勉全體同仁都能秉持其堅持不懈的精神，在本職工作與各領域發光發熱，持續傳承「堅定、專業、無懼」的消防價值。