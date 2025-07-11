說分手像拍連續劇！這「3星座」最容易把愛變拉鋸戰

▲分個手像拍連續劇？最難乾脆分手的3大星座曝光。（示意圖／CFP）



記者黃稜涵／綜合報導

你是那種說了分手就能帥氣轉身、從此不回頭的人嗎？還是分手後每天都像在演八點檔？對某些星座來說，「分手」從來不是句話那麼簡單，而是一場內心拉扯、反覆回頭，《搜狐網》點名「最難乾脆分手」TOP 3星座，他們不是放不下愛情，就是放不下輸的感覺，一個不小心就卡在愛與痛的邊緣，你中招了嗎？

TOP3：金牛座



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金牛座一旦談了戀愛，就容易投入全部。分手後，即使嘴上不說、臉上裝沒事，心裡卻早已千瘡百孔，他們會偷偷關注對方動態、翻出舊照片、甚至幻想復合劇情，有些金牛還會在前任回訊息時，忍不住「回頭草也不錯」的想法，結果就是卡住不前，新歡也無法進場。

TOP2：天蠍座



天蠍座的感情深得像海底，分手時若對方太絕情，他們可能一秒切換「由愛生恨」模式。不是說笑，是真的會恨。他們會努力挽回，但一旦死心，下一秒你就變成黑名單。他們不輕易放感情，但一旦投入就希望對方同樣認真，否則他們寧可全劇終也不要留下爛尾。

TOP1：雙魚座



雙魚座真的很會演內心小劇場，分手對他們來說不是結束，而是開啟一連串「我是不是還愛他」的自我質疑，今天信誓旦旦要放下，明天又翻起舊訊息開始懷念。就算是自己提的分手，也很可能後悔，甚至偷偷希望對方挽回。