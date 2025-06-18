「旺沛大數位」洗錢60億遭查封！負責人爽開瑪莎拉蒂　3人收押

▲旺沛大數位涉嫌協助境外博弈與詐騙集團漂白資金，檢、調查扣瑪莎拉蒂豪車。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

一家合法登記的第三方支付業者竟成為犯罪集團洗錢管道。高雄地檢署近日偵破一起大規模洗錢案件，查出「旺沛大數位公司」長期協助境外博弈與詐騙集團將非法資金漂白，金額高達60億元。檢警調單位於11日發動全台31處同步搜索行動，將公司負責人姜世軒等人逮捕到案，並查扣豪車瑪莎拉蒂與大批電子設備，檢察官複訊後，向法院聲請羈押姜世軒等3人獲准。

數位發展部先前在監管過程中，發現旺沛大出現異常的電磁交易資料，因而通報司法機關展開調查。調查發現，公司實際經營者姜世軒（56歲）、掛名負責人陳韻如（50歲）及總經理特助周競志（54歲）涉嫌與地下博弈平台及詐騙集團勾結，透過不實合作機構與人頭商店進行資金轉換。

檢方指出，涉案集團先由黃姓男子設立數十間人頭商店，並與旺沛大簽訂合作契約，接著利用假文件通過官方審查，取得繳費代碼與虛擬帳號，將非法所得轉入帳戶後，再經由另一嫌犯李仕琪（46歲）管理的遊戲點卡通路，以銷售遊戲點數名義將資金「合法化」，達成洗錢目的。

這次搜索行動遍及北中南三地，檢調當場查扣一輛市價上百萬元的瑪莎拉蒂休旅車、32支手機、22台電腦設備，並申請扣押旺沛大帳戶中約6500萬元資金。14名嫌犯被帶回偵訊，其中姜世軒、周競志與李仕琪三人因供詞閃爍，遭法院裁定羈押禁見。陳韻如與黃姓男子則分別以200萬與10萬元交保，其餘9名被告交保金額落在3萬至5萬元不等。

高雄地檢署強調，將持續追查相關資金流向與背後主使者，對此類借合法外衣行不法之舉，絕不寬貸。