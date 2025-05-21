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社會 社會焦點 保障人權

私設圍籬還拒繳36萬罰款　花蓮男9筆土地遭查封

▲黃男私設的圍籬日前已遭鄉公所強制拆除。（圖／花蓮執行分署提供）

▲黃男私設的圍籬日前已遭鄉公所強制拆除。（圖／花蓮執行分署提供）

記者王兆麟／花蓮報導

黃姓男子於113年7月間，透過法院拍賣取得花蓮縣吉安鄉福興一街6筆道路用地後，竟擅自私設圍籬，造成6戶民宅居民無法正常進出家門，日常生活受到影響，引發民眾陳情與媒體關注。

花蓮縣吉安鄉公所依都市計畫法第79條規定對其裁處罰鍰，累計新台幣36萬元。黃男逾期拒不繳納，經該公所移送強制執行。花蓮分署受理後，除扣押其存款，並查封其名下土地。如黃男仍拒不繳納，未來將拍賣其土地，展現執行公權力、維護公義之決心。

花蓮分署表示，黃男法拍取得之6筆道路用地，恰好就位在6戶民宅正門口，必須讓住戶通行不能圍堵。其惡意私設圍籬之行為，違反都市計畫法土地使用分區管制規定，吉安鄉公所除命其拆除回復原狀，並依法裁處罰鍰。

因黃男拒不處理，吉安鄉公所日前進行強制拆除圍籬，罰鍰部分並移送強制執行。花蓮分署受理後，迅即展開強制執行，除成功扣押黃男部分存款外，並查封該6筆道路用地及台東縣成功鎮3筆土地，如黃男仍拒不履行義務，將依法拍賣，以實現國家公法債權，維護居民通行權益。

花蓮分署強調，為落實行政院「五打七安」政策，針對違反都市計畫法，未依規定用途使用、管理都市計畫土地遭裁處罰鍰者，將強力執法，以捍衛民眾居住正義與道路安全，守護公義安定社會。
 

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