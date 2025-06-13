快訊／台灣老牌「支付平台」惡性倒閉　疑洗錢50億董座6人收押

▲第三方支付台灣里。（圖／翻攝網站）

記者陳宏瑞／高雄報導

經營24年的台灣老牌第三方支付平台「台灣里」日前驚爆倒閉，多名商家表示付款遭延遲甚至無法收回，疑似涉及惡性倒閉，高雄地檢署偵辦後，發現台灣里還涉嫌洗錢犯罪，月初在高雄、台北、屏東等 12處執行搜索，並約談台灣里公司黃姓負責人（46歲）等14人到案，初步清查該平台涉及洗錢的金額高達50億元，檢察官複訊後，認為黃男等6人違反洗錢防制法及商業會計法等罪，犯罪嫌疑重大，向法院聲請羈押禁見獲准。

1999年成立的台灣里，於2001年起開始提供代收代付服務，憑藉免年費、免設定費及優惠保證金等特色吸引大量商家使用，成為業界老字號。然而，該平台公司大樓在今年6月初被爆「人去樓空」，引發眾多商家恐慌。

與台灣里往來多年的業者透露，使用台灣里代收款項超過10年沒碰過什麼問題，但最近卻有上萬元款項無法拿到，台灣里曾在5月26日公告表示，端午假期後將進行撥款，但結算日款項仍未入帳。另外還有使用者透露，自6月5日起平台付款介面無法使用，公司大門緊閉，疑似捲款後跑路。

雄檢指出，日前接獲法務部調查局提報台灣里國際有限公司 從事洗錢犯罪之情資，立即指派重大刑案專組檢察官呂尚恩指揮法務部調查局南部機動工作站、法務部調查局高雄市調查處及高 雄市政府警察局苓雅分局等單位組成專案小組。

經向法院聲請核發搜索票，於6月3日同步在高雄市、臺北市、屏東縣共 12處執行搜索，查扣現金約2900萬餘元，並向法院聲請扣押台灣里公司帳戶資金3600萬餘元及不動產1處，並拘提或通知被告即台灣里公司黃姓負責人等14人到案，經檢察官訊問後，認其中黃姓被告共6人違反洗錢防制法及商業會計法等罪，犯罪嫌疑重大，並有羈押之原因及必要，向法院聲請羈押禁見，均經法院裁准。

據了解，台灣里涉及的洗錢金額大約50億元，相當龐大，檢警調專案小組仍在擴大清查釐清相關案情。