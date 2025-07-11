快訊／8縣市豪大雨特報　下到傍晚

▲中央氣象署發布豪大雨特報。（示意圖／ETtoday資料照）

生活中心／綜合報導

中央氣象署針對8縣市發布豪大雨特報，低壓帶影響，易有短延時強降雨，今（11）日金門縣有局部大雨或豪雨，彰化以南地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積水。

豪雨特報

影響時間：11日下午至11日傍晚

＊豪雨：金門地區

＊大雨：彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島

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▲氣象署大雨特報地圖。（圖／氣象署提供）

氣象署下午1時33分也針對雲林縣、嘉義縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午2時30分，請慎防劇烈降雨、雷擊，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

大雷雨即時訊息示警區域

雲林縣 土庫鎮、北港鎮、東勢鄉、褒忠鄉、臺西鄉、元長鄉、四湖鄉、口湖鄉、水林鄉

嘉義縣 朴子市、布袋鎮、新港鄉、六腳鄉、東石鄉、義竹鄉、鹿草鄉

▲大雷雨即時訊息 。（圖／氣象署提供）

氣象署預報，今日持續受低壓帶影響，環境吹偏西南風，各地雲多、降雨機率高，西半部、東南部地區及澎、金、馬不定時有短暫陣雨或雷雨，尤其南部地區雨勢較明顯，有短延時強降雨出現；隨著高壓增強，預估下半天起水氣逐漸減少，各地降雨也逐漸緩和。

至於氣溫方面，今日預測各地高溫約30至31度，低溫23至26度。



資料來源：氣象署