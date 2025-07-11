快訊／大雷雨炸3縣市　警戒範圍曝

▲低壓帶造成的雨勢雨估下午趨緩。（示意圖／記者李毓康攝）

生活中心／綜合報導

氣象署今（11日）下午1時13分起針對台南市、高雄市、屏東縣發布大雷雨即時訊息，持續時間最多達1小時，請慎防劇烈降雨、雷擊，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

氣象署下午1時13分針對屏東縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午1時45分，請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風。氣象署下午1時19分再針對台南市、高雄市發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午2時15分，請慎防劇烈降雨、雷擊，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

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大雷雨即時訊息示警區域

台南市 西港區、善化區、新市區、安定區、仁德區、永康區、東區、南區、北區、安南區、安平區、中西區

高雄市 湖內區、茄萣區、永安區

屏東縣 屏東市、長治鄉、麟洛鄉、內埔鄉、竹田鄉

▲▼大雷雨即時訊息 。（圖／氣象署提供）

氣象署預報，今日持續受低壓帶影響，環境吹偏西南風，各地雲多、降雨機率高，西半部、東南部地區及澎、金、馬不定時有短暫陣雨或雷雨，尤其南部地區雨勢較明顯，有短延時強降雨出現；隨著高壓增強，預估下半天起水氣逐漸減少，各地降雨也逐漸緩和。

至於氣溫方面，今日預測各地高溫約30至31度，低溫23至26度。

明後兩天太平洋高壓進一步增強，周末各地天氣將轉為多雲到晴，多數時間可見陽光，但午後因熱力作用，各地有局部短暫雷陣雨。