快訊／大雷雨游擊中部2縣市　國家警報響

▲今日水氣增多，部分地區午後有雨。（示意圖／記者李毓康攝）

生活中心／綜合報導

中央氣象署今（4日）下午3時06分針對苗栗縣、台中市發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午4時0分；請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

大雷雨即時訊息示警區域

苗栗縣 卓蘭鎮、大湖鄉、三義鄉、泰安鄉

台中市 中區、東區、南區、西區、北區、南屯區、北屯區、豐原區、東勢區、后里區、潭子區、新社區、石岡區、霧峰區、太平區、大里區、和平區

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氣象署下午3時06分也針對台中市頭汴坑溪（仙女瀑布至一江橋）發布山區暴雨災防告警，持續時間至傍晚5時06分，此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。

山區暴雨災防告警

影響時間：04日白天

＊警戒區域：台中市太平區

▲大雷雨即時訊息 。（圖／氣象署提供）

根據氣象署預報，今日台灣附近水氣漸增，東半部及恆春半島不定時有局部短暫陣雨，其他地區雖然為多雲到晴，不過午後雷陣雨範圍擴大，新竹以南地區及其他山區午後有局部短暫雷陣雨，中南部地區並有局部大雨發生的機率。

溫度方面，出現極端高溫的機率降低，但天氣還是較為炎熱，高溫普遍可達32至35度，西半部及金門仍有局部36度以上高溫發生的機率，北部36度以上高溫的範圍仍較廣，中午前後紫外線偏強。

