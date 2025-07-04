快訊／大雷雨炸3縣市　持續1.5小時

▲今天水氣增多，部分地區有雨。（示意圖／記者李毓康攝）

生活中心／綜合報導

中央氣象署今（4日）下午2時30分針對台南市、高雄市、屏東縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午4時，請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪（河）水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

大雷雨即時訊息示警區域

台南市 大內區、新化區、善化區、新市區、山上區、玉井區、楠西區、南化區、左鎮區、關廟區、龍崎區

高雄市 大樹區、大社區、燕巢區、田寮區、阿蓮區、旗山區、美濃區、六龜區、甲仙區、杉林區、內門區

屏東縣 屏東市、九如鄉、里港鄉、鹽埔鄉、高樹鄉

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▲大雷雨即時訊息。（圖／氣象署提供）

氣象署預報，今日台灣附近水氣漸增，東半部及恆春半島不定時有局部短暫陣雨，其他地區雖然為多雲到晴，不過午後雷陣雨範圍擴大，新竹以南地區及其他山區午後有局部短暫雷陣雨，中南部地區並有局部大雨發生的機率。

溫度方面，出現極端高溫的機率降低，但天氣還是較為炎熱，高溫普遍可達32至35度，西半部及金門仍有局部36度以上高溫發生的機率，北部36度以上高溫的範圍仍較廣。

另外，位於巴士海峽附近的熱帶性低氣壓，最快今晚增強為今年第4號颱風「丹娜絲」（Danas，菲律賓提供），預估會先往西北方向緩慢移動，到明天下半天才會加速並開始偏東北方向，往台灣靠近，最接近台灣時間點會落在周日到周一上半天，氣象署將發布海上警報，也不排除發布陸上警報。

▲準丹娜絲路徑預測。（圖／氣象署提供）