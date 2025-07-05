快訊／大雷雨炸6縣市　警戒範圍曝

▲颱風外圍環流影響，今日部分地區有大雨。（示意圖／記者李毓康攝）

生活中心／綜合報導

颱風外圍環流影響及午後對流雲系發展旺盛，中央氣象署今（5日）下午1時54分針對彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午3時30分，請慎防劇烈降雨、雷擊，溪（河）水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

大雷雨即時訊息示警區域

[廣告]請繼續往下閱讀...

彰化縣 二水鄉

南投縣 竹山鎮、鹿谷鄉

雲林縣 斗六市、斗南鎮、虎尾鎮、西螺鎮、土庫鎮、古坑鄉、大埤鄉、莿桐鄉、林內鄉、元長鄉

嘉義市 東區、西區

嘉義縣 太保市、朴子市、布袋鎮、大林鎮、民雄鄉、溪口鄉、新港鄉、六腳鄉、義竹鄉、鹿草鄉、水上鄉、中埔鄉、竹崎鄉、梅山鄉、番路鄉、大埔鄉

台南市 新營區、鹽水區、白河區、柳營區、後壁區、東山區、麻豆區、下營區、六甲區、官田區、大內區、佳里區、學甲區、西港區、七股區、將軍區、北門區、善化區、玉井區、楠西區

▲丹娜絲上午11時最新位置。（圖／氣象署直播）

氣象署預報，今日隨著颱風逐漸接近，受其外圍環流影響，中南部及東半部地區會有短暫陣雨或雷雨，南部及花東降雨的時間會比較多，並有局部大雨發生的機率，中部及東北部的降雨較集中在中午過後到晚上之間，北部地區則為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

氣象署上午已發布海上颱風警報，丹娜絲過去3小時強度有稍增強，暴風圈也有擴大趨勢。氣象署提醒，丹娜絲雖然為輕度颱風，但仍有其破壞力，明天到後天上半天都要防範劇烈天氣。若依照預估路徑移動，氣象署最快可能在今天深夜發布陸上颱風警報。