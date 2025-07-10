車手求情願意悔改獲輕判　轉身再騙150萬！下場曝光

記者黃翊婷／綜合報導

26歲的蔡姓男子先前因擔任詐騙集團車手，協助領取贓款80萬元，而被法院判刑，當時他聲稱自己是一時思慮不周觸法、願意悔改，最終獲得輕判，沒想到他轉身就又回到詐團繼續當車手，並在另案中騙走受害者150萬元。台中地院法官日前審理之後，依犯3人以上共同犯詐欺取財罪，判處蔡男有期徒刑3年8個月，併科罰金15萬元。

▲車手蔡男向法官聲稱願意悔改，轉頭卻又繼續從事詐騙。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，蔡男所屬的詐團在去年6月間向受害者聲稱可以投資飆股獲利，誘使對方答應交付150萬元款項，再派遣車手蔡男前往取款，並把偽造的投資公司收據、合作契約書交給受害者；蔡男拿到贓款後，依照詐團指示將錢放在附近車輛的內部，成功把錢移轉給其他成員，事後他則獲得1000元報酬。

後來事跡敗露，蔡男被捕，檢警一查發現，他在2023年12月間就曾因為擔任車手挨告，當時他聲稱自己是一時思慮不周觸法，獲得的利益也很輕微，他願意悔改，因此希望法官予以減刑或宣告緩刑，最後被依法判處有期徒刑1年2個月、9個月，結果他轉身又繼續去當車手。

檢方認為，蔡男在前案審判期間表現出來的悔意均是虛情假意，目的只是為了妄求輕判，根本沒有悔改，而在本案中，他收取的詐騙金額高達150萬元，遠超前案的80萬元，造成受害者嚴重的財產損害，訊後依法將他起訴。

台中地院法官認為，蔡男在前案中一面空言辯稱願意悔改、請求減刑，一面繼續從事詐欺犯罪，可見他的悔悟之意均為虛假，也沒有從中學到教訓，法敵對意識極為強烈，素行不佳，最終依犯3人以上共同犯詐欺取財罪，判處他有期徒刑3年8個月，併科罰金15萬元，罰金部分得易服勞役150日，全案仍可上訴。