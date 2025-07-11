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新北家暴男無視保護令咬傷妻　「可易科罰金6萬」危險因子難解

記者黃翊婷／台北報導

新北市土城46歲謝姓男子違反保護令遭捕，卻在檢方無保飭回後，當街刺殺妻子和小姨子，引發社會關注。而同樣在新北市，先前也有一名人夫違反保護令，竟用嘴啃咬妻子的肩膀，造成妻子受傷，因而被法院依犯傷害罪判處有期徒刑2個月，得易科罰金6萬元。

▲▼ 家暴,暴力,瘀青。（圖／CFP）

▲新北市一名人夫也曾違反保護令咬傷妻子，外界擔憂這類型的案件危險因子恐怕難以解決。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，該名人夫明知妻子已經獲得保護令，他不得做出騷擾行為，卻還是在2024年8月間因細故起爭執時，用嘴啃咬妻子的左肩，導致妻子的肩膀瘀傷，因而挨告。

此外，人夫還被指控曾徒手掐住妻子脖子，恫稱「一次就讓妳死」，但這部分沒有證人或監視器影像可以佐證，缺乏具體事證，所以未被檢方起訴。

台北地院法官日前審理之後，依犯傷害罪判處人夫有期徒刑2個月，易科罰金6萬元。由於日前才發生土城謝男殺妻案，當時謝男也是違反保護令遭逮，移送後檢方諭令無保請回，他竟在7日當街持刀刺死妻子和小姨子，相關案件掀起社會大眾對於保護令是否有效、如何解決家暴案危險因子的討論。

對此，衛福部保護司司長張秀鴛9日曾表示，下周一將進行跨部會會議討論，針對謝男一案，初步審視社工檢警在各個處理環節皆有達成，唯一遺憾之處，就是加害人被逮捕後沒有羈押或責付條件，因此，希望能從過去案件搜集可能的危險因子，訂出「致命危險清單」，提供給警方、檢察官或法官當作評估是否可以交保的參考，將保護程度再拉高。

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