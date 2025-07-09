高度戒備？土城爸違保護令當街打兒頭　新北檢指揮警方火速逮人

▲新北地檢署外觀。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民、陳以昇／新北報導

新北市土城區前天（7日）發生謝姓男子當街砍殺妻子與小姨子奪2命悲劇，但謝男前1天才因違反保護令騷擾妻子被移送新北地檢署，訊後請回，引發輿論非議。如今土城區8日又傳出1名李姓男子涉違反家暴保護令、當街粗暴打罵兒子，警方獲悉後，立刻報請新北檢指揮，今傍晚拘提李男到案。

據悉，40歲李男8日下午4點多，在土城區明德路準備騎機車載妻兒四貼上路，突朝還沒上車的兒子巴頭叫罵，兒子外型似為10多歲少年，默默擠坐父親前方腳踏板，遭李男拍打頭部。路人錄影上網揭發，批這種暴力管教太失控、「小孩是無辜的」，且4人同乘機車很危險。

警方獲悉介入調查，發現李男先前被妻子聲請法院核發保護令獲准，還在有效期間內，因此立刻報請新北檢指揮偵辦，今晚持檢方簽發的拘票，將李男拘提到案偵辦。

《家庭暴力防治法》違反保護令罪，法定最重可判3年以下徒刑、拘役或科或併科新台幣10萬元以下罰金，警方處理此類案件，除非危及被害人性命，否則極少如此慎重其事、以專案規格報請檢方指揮偵辦並拘提。

不禁令人聯想，此舉和前天謝男當街殘殺妻子、小姨子悲劇有關。謝男在命案發生前1天，因違反保護令騷擾妻子，被警方移送新北檢偵辦、複訊後請回。事後，各界不僅質疑保護令能有什麼實質保護，也有人歸咎檢方錯失防止發生命案的時機。

巧合的是，謝男犯下命案的地點，也在土城明德路。據悉，李男仍在警局做筆錄，隨後將移送新北檢複訊。

新北檢為此發布新聞稿，證實指揮土城警分局拘提違反保護令、當街毆打家庭成員的李男到案，並宣示「本署對於任何無視保護令，對家庭成員實施身體、精神上之騷擾、控制、脅迫等不法侵害行為，絕不姑息，將從速從嚴偵辦，以保護遭受家庭暴力之被害人人身安全。」