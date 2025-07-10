三重男當街打老母！熱心路人喝止幫報案…警急介入保護通報家防

記者陳以昇／新北報導

新北市三重區三和路二段昨（9日）上午，一對母子步行在路旁，年約50多歲兒子突然伸手打了母親一巴掌，路過民眾見狀一邊大聲喊「喂！」邊上前制止「你幹嘛打她」，兒子不予理會，一手抓著母親脖子，推著她往公車站牌移動，過程中還不斷質問兒子「你幹嘛打我」，最後警方獲報趕到，將母子帶回派出所，協助母親申請保護令，並通報新北市家防中心。

▼三重兒子當街打母親，並抓她脖子推著走 。（圖／翻攝社會事新聞影音）

據悉，昨天上午一位民眾走在三和路二段馬路上，見一名男子出手毆打一名老婦，立刻上前制止，隔街大喊「喂！」，老婦人當時企圖掙脫男子，不斷喊「你幹嘛打我」，男子邊用左手抓著老婦脖子邊推著她，口中喃喃念「妳不聽我講話」，「妳有等我嗎？」，最後在公車站牌停下。

這名熱心民眾立即撥打電話報警，隨後問老婦人「妳是他什麼人」，老婦人才回「他是我兒子」，民眾再質問男子「那你怎麼打她」，男子不悅地對民眾喊「你走開啦」。

轄區三重警方火速趕抵，將母子2人帶回派出所釐清案情，事後母親雖不提告，警方仍協助母親申請保護令，同時依職權通報家暴中心。也將密切持續關注、訪視關懷，保障母親安全。新北家防中心表示，目前已聯繫關懷當事人，警方也已經告誡兒子，社工後續將會持續關懷。