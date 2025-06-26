墾丁凱撒連爆2起疑食物中毒！衛生局揪出3缺失　當天勒令暫時停業

▲墾丁凱撒大飯店連爆兩起疑似食物中毒事件，衛生局派員稽查。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福、戴若涵／屏東報導

墾丁凱撒大飯店陸續爆出疑似食物中毒事件！繼新北員旅7人用餐後送醫，再爆出台東律師公會出團入住用餐後有16人陸續出現發燒、腹瀉等症狀，對此，屏東縣政府衛生局26日回應，23日當天就勒令餐廳暫時停業進行清消，至於檢驗結果則預計於這2至3周出爐。

台東律師公會委由雄獅旅行社規畫墾丁兩天一夜行程，於6月21日至22日出團。首日晚間便入住墾丁凱撒大飯店，並於飯店自助餐廳用餐，不料，當晚就有團員出現輕微腹瀉的症狀，到了隔天愈來愈多團員出現發生、腹瀉等症狀，一行人回到台東後，部分團員症狀加劇就醫治療。

屏東縣政府衛生局表示，25日下午4時接獲台東縣衛生局通報台東律師公會疑似發病患者資訊，經查該團與新北旅遊團用餐之日期不同，衛生局已於23日採集飯店廚工檢體、環境檢體及食餘檢體送驗，後續將依檢驗及疫調結果綜判是否確屬食品中毒案件，並依食品安全衛生管理法相關規定處辦。

屏東縣政府衛生局26日再說明，23日稽查該飯店西餐廳時發現，熟食區部分天花板不潔、生熟食刀具未區隔、部分調味品分裝未標示品名及效期等3缺失，已立即要求改善，當天勒令暫時停止營業，進行環境清消。

衛生局確認業者已完成清消，同意25日恢復供餐。衛生局表示，檢驗結果預計將於2至3周後出爐，屆時依檢驗結果做後續處理。業者則回應，靜待衛生局檢驗結果。