墾丁凱撒又出事！律師公會團疑食物中毒　16人出現發燒腹瀉症狀

▲繼新北員旅7人疑似食物中毒就醫後，墾丁凱撒大飯店又爆律師公會團16人出現疑似症狀。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／台東報導

新北市某公司員工旅遊，日前入住屏東墾丁凱撒大飯店後，一行人退房後陸續出現發燒、上吐下瀉等情況送醫。不料，25日再傳台東律師公會旅遊團入住凱撒、在自助餐廳用餐後也發生不適的情況，屏東縣衛生局已採集相關檢體送驗，後續將依食品安全衛生管理法相關規定處辦。

據了解，台東律師公會委由雄獅旅行社規畫墾丁兩天一夜行程，於6月21日至22日出團。首日晚間入住墾丁凱撒大飯店，並於飯店自助餐廳用餐，當晚即有團員出現輕微腹瀉症狀，隔日行程中，不適人數持續增加，陸續出現發燒、腹瀉等症狀，返抵台東後症狀加劇，部分團員就醫治療。

台東縣衛生局食品藥政科長卓金津指出，雄獅旅行社今日通知屏東縣衛生局，該公司出團的台東律師公會團員出現類似食物中毒症狀，屏東衛生局隨即來電請求台東方面協助彙整患者資訊，目前初步統計共16人出現疑似症狀，7人就醫，將持續配合釐清事發原因。

屏東縣政府衛生局表示，25日下午4時接獲台東縣衛生局通報台東律師公會疑似發病患者資訊，經查該團與新北旅遊團用餐之日期不同，衛生局已於23日採集飯店廚工檢體、環境檢體及食餘檢體送驗，後續將依檢驗及疫調結果綜判是否確屬食品中毒案件，並依食品安全衛生管理法相關規定處辦。