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久坐不只容易胖！醫師揭「心血管、癌症、憂鬱」風險全曝光

家醫科醫師李思賢提醒，久坐會增加罹患慢性病與癌症的風險，建議每坐1小時就應起身活動。（示意圖／Pixabay）
▲家醫科醫師李思賢提醒，久坐會增加罹患慢性病與癌症的風險，建議每坐1小時就應起身活動。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

你今天坐了多久？家醫科醫師李思賢近日在臉書粉專《思思醫師，陪你健康的好朋友》分享自身觀察，直指「久坐」已悄悄成為現代人健康的隱形殺手。他以自身為例，儘管每天建議病患多走路、多活動，實際上自己作為醫師與部落客，大多數時間仍處於久坐狀態。根據統計，現代人每天平均坐著長達9小時，佔清醒時間的6成，對身體健康影響深遠。

李思賢指出，人類身體本是為站立與行走而設計，長時間坐姿會增加慢性病風險，包括心臟病、糖尿病，甚至癌症。他表示，研究已證實整天久坐的上班族，平均壽命比從事勞動工作者更短。此外，久坐還與憂鬱傾向呈現高度關聯，對心理健康造成潛在威脅。

他進一步說明，久坐會壓迫腸胃，導致消化機能下降，進而促使脂肪囤積。由於活動量減少，人體代謝能力也隨之降低，使糖尿病風險升高。他提醒，即便安排了運動時間，久坐造成的影響仍難完全抵銷，光是站立就比坐著多消耗20%的能量，而走路更高達92%，足見日常活動的重要性。

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不僅如此，久坐還會造成肌肉退化與姿勢問題。李思賢說，大腿肌、臀肌及背肌都是受害部位。長期坐姿會讓這些肌肉逐漸流失、張力下降，進而引發駝背、脊椎不正等問題，肩頸緊繃、酸痛也變得難以避免。

更嚴重的是，久坐會增加心血管與肺部疾病風險，包括靜脈曲張、靜脈栓塞、心肌梗塞與中風，甚至提升肺癌、子宮內膜癌與大腸癌的機率。根據世界衛生組織（WHO）資料，全球約80%青少年活動量不足，約四分之一成人未達標準運動量，活動不足會導致20%至30%的死亡風險上升。

為改善久坐對健康的危害，李思賢建議日常生活中應主動創造活動機會，例如：通勤時改以步行或騎單車、辦公時每坐一小時就起身走動五分鐘，甚至使用升降桌或瑜伽球來刺激核心肌群運作。他笑說：「我會把鬧鐘放遠一點，逼自己站起來，就是我對抗久坐的小秘訣！」

家醫科醫師李思賢提醒，久坐會增加罹患慢性病與癌症的風險，建議每坐1小時就應起身活動。（示意圖／翻攝自臉書）
▲家醫科醫師李思賢提醒，久坐會增加罹患慢性病與癌症的風險，建議每坐1小時就應起身活動。（示意圖／翻攝自臉書）

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