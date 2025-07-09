「漢光演習」首日反制台8家實體　陸商務部：蓄意配合台獨列名單

▲大陸商務部選在我方「漢光演習」首日，制裁台灣8家實體企業出口名單。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

大陸商務部今天（9）日上午9時發佈公告，宣佈將8家台灣實體企業列入出口管制管控名單，稍早表態宣布管制管控名單是為了「捍衛國家主權和領土完整、維護台海和平穩定，因此將蓄意配合「台獨」分裂勢力的8家台灣實體列入出口管制管控名單。

大陸商務部稍早發佈答記者問，強烈表態宣佈將8家台灣實體列入出口管制管控名單的考慮與原因，「為捍衛國家主權和領土完整、維護台海和平穩定。」

大陸商務部指出，根據《中華人民共和國出口管制法》和《中華人民共和國兩用物項出口管制條例》等法律法規有關規定，「我們將蓄意配合『台獨』分裂勢力『以武謀獨』的漢翔航空工業股份有限公司、經緯航太科技公司、中山科學研究院、仲碩科技股份有限公司、國際造船股份有限公司、中信造船股份有限公司、龍德造船工業股份有限公司、攻衛股份有限公司等8家台灣地區實體列入出口管制管控名單，禁止對其出口兩用物項。任何出口經營者不得違反上述規定。」

大陸商務部表示，禁止向上述8家台灣實體出口兩用物項；正在開展的相關出口活動應當立即停止。特殊情況下確需出口的，出口經營者應當向商務部提出申請。該公告自公布之日起正式實施。

正好今天是我國軍年度重點實兵演習「漢光41號」，正好於今天7月9日至18日展開，統合三軍部隊展開10天9夜晝夜連續操演，以聯合作戰計畫為基礎，大陸官方刻意選在今天公布管控管制我方軍工企業名單，反制意味濃厚。