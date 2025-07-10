屏東榮民總醫院免費課程　助長者延緩失能

▲屏東榮民總醫院「114年屏榮社區學苑」系列課程 。（圖／屏東榮民總醫院提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東榮民總醫院為推動健康老化與延緩失能服務，於崇大新城啟動「114年屏榮社區學苑」系列課程，由屏東榮總主任秘書游景翔主持開場，並邀請協助媒合的林金展市民代表、永達校友會會長方華雄以及崇大新城管理委員會文茂平主委參與，吸引眾多社區長者踴躍參與。

屏東已邁入超高齡社會的挑戰，這次學苑課程設計參考2021年刊登於《Lancet Healthy Longevity》的「TIGER研究」（Taiwan Integrated Geriatric Care Study），該研究由臺北榮總、陽明交大與關渡醫院團隊合作，證實整合疾病管理與失能、失智預防之服務能顯著提升長者的生活品質與自立能力。屏榮醫療團隊導入此一以「全人照護、整合服務、目標設定、自我賦能、定期檢視」為核心的TIGER精神，打造符合在地需求的健康促進計畫。規劃為期12週的預防延緩失能課程。

課程自7月7日起為期12週，地點設於崇大新城社區會議室，對象為60歲以上長者，以65歲以上優先錄取。課程內容涵蓋營養指導、認知訓練、體適能活動、健康識能與創意手作等，並配合骨質疏鬆檢測、血壓血糖監測與健康諮詢，提供全方位、貼近生活的健康支持。

主任秘書游景翔表示，屏榮致力於將醫療資源深入社區，此次課程透過與社區緊密合作，在地辦理、貼近需求，期盼能讓長者不出社區就能獲得完整的健康支持，實踐在地老化與健康促進的理念。文茂平主委則感謝屏榮團隊的用心規劃，讓社區民眾感受到政府醫療資源的實質投入，也提升居民對健康議題的關注與參與度。

屏東榮總強調，該課程完全免費，講師費與餐食均由醫院支出，並提供專業健康監測與回饋機制，未來將持續推動更多在地健康促進計畫，與社區共建一個友善、健康、具韌性的高齡社會。符合資格民眾歡迎至屏東榮總一樓癌症篩檢櫃台報名參加。