喝咖啡不只能提神！醫師曝最新研究：要少加糖、奶精

▲李柏賢分享最新的研究，每天飲用7杯黑咖啡的人，達到「健康老化」的機率，比每天喝少於1杯者高出13％。（示意圖／免費圖庫Unsplash）



記者柯振中／綜合報導

現在有愈來愈多研究表明，飲用咖啡對健康有益處。林口長庚胃腸肝膽科醫師李柏賢分享最新的研究摘要，指稱每天飲用7杯黑咖啡，達到「健康老化」的機率，會比每天喝少於1杯者高出13％，雖無法證明因果關係，但黑咖啡搭配健康生活習慣，或許能替未來健康加分。

李柏賢在臉書上發文，美國營養學會年會最新研究指出，每日適量飲用黑咖啡，或許有助提升健康老化機率。研究追蹤逾4.7萬名美國女護理師超過30年發現，攝取咖啡因愈多者，年老後身心功能更好、重大慢性病發生率更低。

[廣告]請繼續往下閱讀...

李柏賢指稱，這項研究以45至60歲女性為對象，根據每日咖啡因攝取量分五組比較。結果發現，每日喝約7杯240毫升黑咖啡者，70歲後達成健康老化的機率比每日少於1杯者高出13％；每多喝一杯，機率再增2至5％，但益處於每日2.5至3杯後趨於平穩。

▼李柏賢分享最新的研究，每天飲用7杯黑咖啡的人，達到「健康老化」的機率，比每天喝少於1杯者高出13％。（示意圖／免費圖庫Unsplash）



值得注意的是，只有含咖啡因的黑咖啡與健康老化呈正相關，茶、無咖啡因咖啡則無顯著關聯；而若是含糖汽水，每喝一罐則可能使健康老化機率下滑20至26％，顯示飲品選擇大幅影響健康風險。

另一項納入逾4.6萬名成人的美國NHANES研究也顯示，每日2至3杯黑咖啡者，全因死亡風險降低約14％。但若咖啡中加入大量糖或飽和脂肪，其保護作用會明顯消失，提醒民眾注意添加物。

所謂「健康老化」指的是70歲時無重大慢性病、身體活動功能正常、心理與認知狀況良好。李柏賢建議，飲用黑咖啡時應避免糖與奶精，並搭配規律運動、均衡飲食，才能發揮最大效益。

李柏賢最後，若有胃食道逆流、焦慮或失眠症狀者應適量飲用，並可選擇重烘焙、酸度較低的豆種於飯後飲用。若不愛喝咖啡，保持良好睡眠與社交習慣，同樣也能走向健康老化之路。