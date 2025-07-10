五口命案僅父親沒留書信　高大成認應查明是否「被迫」中毒亡

記者鄧木卿／台中報導

台中檢方偵辦豐原五口命案今天進行解剖，法醫高大成表示，外界一直不解為何只有王姓父親沒有留遺書，他建議可以化驗王父胃內和血液中的安眠藥濃度，一旦胃內的比血液中的低，再加上血液中一氧化碳濃度超過40%，代表王父是先昏迷再「被迫」吸入一氧化碳，這或許可解釋為何沒有遺書的原因。

▲▼高大成建議，可化驗比對安眠藥濃度，釐清為何有人沒寫遺書。（圖／記者鄧木卿攝，資料照）

豐原5口命案原定今天抽血送驗，經檢方和家屬溝通後，家屬願意解剖，原本冰存在東海殯儀館的王家遺體，上午一一運到崇德殯儀館進行解剖，希望更能釐清這起悲劇始末。

高大成表示，遺體冰凍過再解凍退冰，抽血結果一般不會有太多差別，頂多有些微濃度差異，因為死後，體內不會有代謝或蒸發問題，不論是毒物、一氧化碳或是安眠藥，都還會存留著。

至於檢方原本以沒有外力介入為由，沒打算抽血或解剖，但為何有了變化？他猜測可能和有1人沒有留下遺書有關，為求慎重起見，才決定解剖。

他說，一般人死亡後，因無法再吸入一氧化碳，一般數值會是10%以下，但若是生前因吸入一氧化碳致死，數值往往高達3、40%，他相驗過最高值的50多%。

至於為何獨獨王父沒有遺書？外界關於死亡時間有不同看法，高大成建議可以化驗檢查胃內和血液中的安眠藥濃度，如果胃內的安眠藥濃度比血液中的低，代表王父先睡著了再「被迫」吸入過多一氧化碳致死。