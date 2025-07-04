豐原五口輕生留4書信僅父未寫！高大成曝「3可能」：從內容查真相

▲▼豐原五口輕生卻只有4張遺書，高大成認為，他可能不想寫或不知寫什麼。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市豐原區王姓一家五口疑被熟人詐騙投資在家輕生，現場留有4張遺書，獨缺王家父親，法醫高大成研判，如果不是不想寫，就是不知該寫什麼？只有從遺書內容才能還原5名死者當時內心想法和輕生原因。

王家5人疑似幫人刷卡代購黃金賺取佣金，後來發覺愈陷愈深，債務莫名其妙的至少欠下5百萬元，包括房子抵押200萬元，以及4張共200萬元支票，全家人曾求助過議員，但為何還是選擇輕生？高大成認為，有可能是他們認為是自己願意投資，提告的證據力薄弱，很難告贏，既然拿不回錢，乾脆一了百了。

警方在現場發現4張遺書，沒有王姓父親的，高大成研判，其他家人都寫了，只有他沒寫，有可能是不想寫、不會寫、不知寫什麼。

他說，全家雖然欠下數百萬元，但大家都有工作，尤其是二女兒還嫁給職業軍人，有家室，只要假以時日，應該是還得完，但是為何還會集體尋短？

高大成建議，針對5人抽血檢查一氧化碳濃度，有無安眠藥或其他毒藥物反應，另外，也要查查遺書，內容為何？是否手寫？電腦打字？署名是否是死者筆跡？才能還原整起悲劇過程。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995