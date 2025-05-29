假冒公安搞詐騙！主嫌超狡猾每天收回共犯手機　刪對話滅證

▲現場查扣鉅額現金、手機3支等證物。（圖／花蓮縣警察局提供。下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣警察局刑事警察大隊日前會同內政部警政署刑事警察局偵查第六大隊偵三隊及台中市警察局刑事警察隊，共同查獲跨境電信詐欺機房轉帳水房並逮捕趙姓主嫌，依詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例移送偵辦。

縣警局表示，該案係於112年間以32歲趙姓主嫌為首的32名詐欺集團（其中32名犯嫌當初遭法院裁定羈押），該犯罪集團詐欺手法，是利用第一線人員電話詐騙大陸地區人民，藉口涉犯刑事案件，且為取信民眾，由集團成員身穿大陸假公安制服、帽子並配備無線電及偽造公安局背板，佈置公安局辦公廳舍場景，再以「變臉程式」之深偽技術（Deepfake）假冒北京市公安局人員與之視訊，引誘大陸地區民眾受騙上當。

▲逮捕趙姓主嫌依詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例移送法辦。

趙姓主嫌生性狡猾，每日收回下遊共犯作案手機，並刪除詐騙紀錄以躲避警方查緝，專案小組只能根據相關事證層層追查，在掌握台中地區轉帳水房據點後，持法院核發之搜索票執行攻堅，一舉查獲該詐欺集團水房及趙姓主嫌，現場查扣新台幣1,530萬8,000元、手機3支等證物。

縣警局指岀，全崬已經台灣花蓮地檢署檢察官並依詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例起訴在案。

花蓮縣114年4月受理詐騙案件共403件，進一步統計，詐騙手法分別以假投資53件（13.15%）最高，假網拍購物37件（9.18%）次之，假冒公務員31件（7.69%）再次之，財損數仍屬假投資詐騙手法最高。

花蓮縣警察局局長陳百祿呼籲民眾，勿隨意聽信下載不明來源之軟體及應用程式，網路投資應再三查證，避免掉入詐騙陷阱血本無歸。

