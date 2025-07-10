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開特斯拉換車道被檢舉「罰2.4萬加吊照」　車主一查…撤銷了

▲國慶連假首日，國1彰化段又出現大型停車場，時速剩30公里。（圖／游瓊華翻攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／游瓊華翻攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

一名車主日前收到兩張違規罰單，是4月時在台74線被檢舉「非突發狀況下驟然減速」，被開了兩張罰單。第一張雖罰金為0元，但卻直接吊牌半年；第二張則開罰24000元，讓他很錯愕。事後車主回想，當時可能是因為特斯拉某項自動系統才遭後車檢舉，便親自申訴陳情，最後兩張罰單都撤銷免罰。

車主在「TESLA Taiwan Model 3/Y 特斯拉台灣車主群」分享自己的經驗，6月11日他收到兩張違規罰單，違規時間都發生在4月12日晚上，地點是台74線西向接近國道三號匝道口。第一張雖罰金為0元，但卻直接吊牌半年；第二張則開罰24000元。

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這讓車主很錯愕，自己開車超過十年，從未在高速或快速道路有罰單紀錄，「仔細回想，可能是因為我開的是特斯拉，當放開加速踏板時，會自動啟動動能回收系統，讓車輛自然減速並亮起煞車燈。」他回想當天在變換車道後，因為沒有繼續加速，造成車尾煞車燈亮起，認為後車不爽被超車，看見煞車燈亮起就拍下影片檢舉「危險駕駛」。

於是，他與太太隔天親自到交通分隊調閱檢舉影片，確認影片中並無連續危險駕駛的跡象，「時速差約10公里，沒有任何針對性」。他覺得最不解的是，這樣的檢舉內容怎麼會被審核通過，「後來我查了不少案例，才發現依第 43 條開罰其實是非常嚴格的，多數都是明顯惡意或危險性極高的情況才會成立，很多案例相較我這個影片更嚴重，卻都沒有開罰。」

因此他附上特斯拉車主手冊說明，證明減速是車輛系統所致。最後，與舉發機關聯繫後，對方寄出了免罰通知，讓這件事落幕，「希望這段經歷能提醒其他特斯拉或電車車主：如果遇到類似誤會，記得申訴到底。但如果真的是危險駕駛，那就另當別論了。」

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