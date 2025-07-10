川普銅關50％！家電汽車恐漲價引發通膨　衝擊半導體電動車

▲川普對銅徵收50%關稅，專家認為，可能衝擊半導體、電動車。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普9日宣布自2025年8月1日起對進口銅徵收50%關稅，半導體、電動車、太陽能板等再生能源零件首當其衝。專家警告，這恐怕將推升家電、電子產品、汽車等商品價格，引發通膨效應。

川普9日在社群平台「真實社群」（Truth Social）發文指出，銅對半導體、飛機、軍艦、彈藥、資料中心、鋰電池、雷達系統、飛彈防禦系統，甚至超高音速武器（Hypersonic Weapons）都不可或缺，銅是美國國防部第二大常用材料，「我們那些愚蠢、又愛打瞌睡的『領導人』到底為什麼要把這個重要產業摧毀殆盡？這項50%的關稅將扭轉拜登政府魯莽又愚蠢的作為。」

CBS NEWS指出，川普此舉衝擊層面廣泛，建築業、半導體、電動車、太陽能板等再生能源零件首當其衝。對消費者來說，若川普這項關稅政策生效，冰箱、冷氣機等家用電器以及電動車的成本可能上升。

無黨派智庫「競爭企業研究所」資深經濟學家楊恩（Ryan Young）指出，銅是電線、管線的重要材料，也用於散熱器與家電導熱，高額關稅恐觸發通膨，「這從各方面來看都是壞消息……企業成本上升就會轉嫁給消費者，房屋維修及所有含銅商品都會漲價」，且也可能使國家電網維護成本變得更高，推升家用能源成本。

喬治梅森大學政治經濟學教授戴扈傑（Veronique de Rugy）分析，「銅對半導體和電動車發展極為重要，關稅宣布已導致銅價劇烈波動，影響相當巨大」。

美國高度仰賴智利的銅供應，其次是加拿大。摩根士丹利研究顯示，去年美國銅進口量滿足全國需求53%。白宮發言人德賽（Kush Desai ）表示，美國不應依賴外國進口銅，因為銅對軍事裝備、基礎建設，甚至日常電子產品都至關重要，川普政府致力透過關稅與供應面改革雙軌並行政策，積極推動對國安與經濟安全至關重要的製造業回流。