「仙塔律師」黑化史曝光！　切割空軍男友但還收禮物

▲仙塔律師出入富商飯局，讓被牽扯的名媛紛紛撇清關係。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

仙塔律師從形象陽光正面的專業形象，如今與詐騙集團牽扯，恐怕有違法疑慮。有舊識向本刊起底，其實仙塔擔任過美語老師，是個勤奮認真的人，卻看著她從單純女孩轉變成今日這種境地，不勝唏噓。

年僅27歲的仙塔律師，畢業於雙語學校，在律師之前從事過連鎖補習班美語老師工作，在她的履歷上寫著「擅長與人交際，大學時期曾多次舉辦並參與各式學生活動，具備高度社會化的性格，能獨立作業、也能與同儕共同合作。」「性格方面亦是喜歡創新思考，而非固守己見、止步不前。」

▲仙塔律師的公開履歷，透露出她積極求上進的一面。

有舊識透露，一開始仙塔很單純很可愛，所以幾位貴婦都很喜歡約她出來，但自從打入富商飯局後個性就漸漸轉變，開始變得愛炫耀，比如和空軍中尉交往，貴婦信誓旦旦地說「她就有點嫌棄他，不想承認他們是男女朋友，但還是會收中尉的禮物，飯局上大家都有聽到。」而這一切看在貴婦們眼裡，也感到不認同，於是便漸漸疏遠。

如今被爆出涉入詐騙案，貴婦圈紛紛撇清關係，其中一位名媛向本刊表示，「真的很衰，只是喜歡找朋友吃飯，現在合照還被刊在新聞上，還好有打馬賽克，大家都好後悔。」



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