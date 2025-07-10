頂呱呱「2大周年慶優惠」開跑　台味一斤雞回歸、4夯品買1送1

▲頂呱呱台味一斤雞回歸。（圖／頂呱呱提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

歡慶51周年，台灣速食品牌「頂呱呱」祭出最新2大周年慶優惠，不僅有「台味一斤雞」重磅回歸，一次就能吃到1台斤炸雞+地瓜薯條，再加碼享「4大夯品買1送1」，即日起連11天開跑。

頂呱呱「台味一斤雞」回來了，內含1斤雞+地瓜薯條1份，特價249元，較原價可享68折折扣，即日起至7月16日限時開跑；7月17日至7月20日加碼「4大品項買1送1」，依序開賣品項為呱呱包、原味炸雞、地瓜薯條、阿勇雞塊，每人限購2組，提醒以上優惠不適用於桃園機場、松山機場、南港lalaport門市。

▲三商炸雞祭出3大生日慶優惠。

三商炸雞也有7歲生日慶優惠，即日起至7月16日可享「炸雞買5送6」，凡外帶「5隻雞腿桶」就送「6塊腿排桶」，特價333元，且贈送的腿排桶開放原味或辣味任選，還有超人氣「唰嘴無骨雞塊買1送1」，特價99元；加碼推出壽星活動，凡2019年出生的小朋友於活動期間至門市出示身分證明，消費點餐就送現炸薯條1份。

另外三商i美食卡會員加碼專屬生日驚喜，至7月20日前只要3點即可在APP兌換生日慶優惠券，「5隻雞腿桶」加送「6塊腿排桶」，憑券特價只要325元，優惠券可使用至7月23日。