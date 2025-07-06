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桃園分區放颱風假　市區公車、路邊停車收費調整一次看

▲桃園分區放颱風假，市區公車、路邊停車收費調整一次看

▲桃園分區放颱風假，市區公車、路邊停車收費等進行調整。（圖／交通局資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府交通局6日晚間指出，受丹娜絲颱風影響，桃園市蘆竹區、大園區、觀音區及新屋區等4行政區，7日停止上班、上課，因此，市區公車路線於7日凌晨0時起至恢復上班日當天凌晨0時為止，觀音、新屋、大園、蘆竹等四區免費巴士停駛、觀音區幸福巴士停駛，其餘市區客運路線原則依平日班表正常行駛。

但客運業者將視風雨狀況縮駛、減班或停駛，營運情形詳見桃園市公車動態網查詢。為避免桃園市沿海(蘆竹、大園、觀音、新屋區)民眾車輛於颱風期間有淹水疑慮，自7日7時起暫停沿海4行政區路邊停車收費，並於7月6日22時起開放紅、黃線停車，惟交叉路口10公尺內、公車站牌10公尺內、消防栓前及消防通道兩側、橋樑等有妨害公共利益及交通秩序之虞者，不開放停車。

恢復路邊停車收費與停止開放紅、黃線停車時間，則由桃園市災害應變中心另行宣布。為維護民眾騎乘安全，蘆竹、大園、觀音及新屋等四行政區各YouBike場站於7日2時起全面暫停營運（復興區場站已於7月6日12時起預防性提前暫停營運），如有問題可洽詢桃園微笑單車客服專線03-286-8222。

另蘆竹、大園、觀音及新屋等四行政區共享機車將於7月7日0時起全面停止營運（共享汽車維持營運），如有問題請洽詢業者網站或電洽客服專線。

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