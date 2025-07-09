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超萌警報！高雄輕軌彩繪列車「熊本熊、高雄熊合體」　7/10上路

▲▼熊本熊、高雄熊合體！高雄輕軌彩繪列車7/10上路。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲熊本熊、高雄熊合體！高雄輕軌彩繪列車7/10上路。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

中華航空高雄直飛日本熊本航線，睽違5年在今年2月復飛，原有每周3班往返，8月3日起將再增一班。高雄市與熊本縣為姊妹市，華航與高雄輕軌、熊本縣三方合作推出彩繪輕軌列車，超萌的熊本熊、高雄熊將「雙熊合體」，7月10日至8月8日期間限定在高雄上路。

華航「高雄－熊本」航線原本提供每周3班直飛服務（每週一、三、六），提供南部人、外國遊客更便利的旅遊方式。自8月3日起，將再增一班（每週日），航班擴大為4班，搭配優惠票價，未稅只要7200元起。

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▲▼熊本熊、高雄熊合體！高雄輕軌彩繪列車7/10上路。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲超萌！輕軌彩繪列車其中一節車廂有立體公仔座位。（圖／記者許宥孺翻攝）

身為熊本姊妹市的高雄市政府，與華航、熊本共襄盛舉，將充滿活力高雄代表「高雄熊」與療癒系人氣角色「熊本熊」結合，於高雄輕軌推出期間限定的彩繪列車，列車外觀以熊本熊為主角，搭配熊本知名景點設計，呈現繽紛活潑的日系風格。

其中一節車廂還特別設置「熊本熊x高雄熊」立體公仔座位，不僅象徵兩地友好連結，乘客可合影留念，也將是今夏市民遊客與粉絲爭相拍照的打卡熱點。

▲▼熊本熊、高雄熊合體！高雄輕軌彩繪列車7/10上路。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲熊本熊、高雄熊彩繪列車將是今夏高雄打卡熱點。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄市觀光局長高閔琳表示，高雄觀光表現亮眼 ，2024年高雄觀光人次突破6923萬，觀光滿意度也連續2年蟬聯全台冠軍，更獲Agoda、Klook等國際旅遊平台肯定為「亞洲最經濟實惠好玩城市」及「全球新興旅遊目的地」。

高雄輕軌「雄熊愛上你」主題彩繪列車將於7月10日至8月8日期間限定上路，盼讓未來的熊本之旅，從搭乘輕軌就開始充滿期待。

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