高雄大天坑「吞掉變壓器」害524戶停電　台電緊急搶修+求償

▲高雄驚見大天坑，原先設置在一旁的台電變壓器直接消失。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄前金區成功一路361巷今（9）日12點多驚傳路面道路塌陷，範圍約有「3*3公尺」之大，事故還導致台電變壓器整座設備掉進坑洞之中，周邊524戶瞬間沒電可用。台電獲報後緊急前往搶修，目前尚有15戶停電中，除研擬替代供電方案外，相關費用也將一併將廠商求償。

台電高雄區處說明，今（9）日上午11時53分接獲民眾通報停電，立即派員趕赴現場查修，發現事故疑因鄰近工地施工，造成路基塌陷，導致變壓器設備下沉，影響高雄市前金區民生二路、成功一路、大同二路等一帶，共計524戶停電。

事故發生後，台電第一時間啟動應變措施，隔離故障區間並進行轉供，1分鐘內即完成第一波復電，恢復174戶用電；後續同仁進一步隔離下沉變壓器後，完成第二波轉供，追加復電159戶，目前尚有15戶持續搶修中。

▲▼高雄大天坑「吞掉變壓器」慘害524戶停電。（圖／記者賴文萱翻攝）

由於現場供電配置受損，工程人員正積極研擬替代供電方案，盡速完成全面復電，相關費用後續計算後將一併向廠商求償。

高雄市工務局獲報後到場勘查，經專業技師初步評估，目前周邊建築物結構穩定，無立即性公共安全疑慮。然而，該工地違反《建築法》第63條規定，工務局已依法當場勒令停工，並裁處新台幣9萬元罰鍰。

工務局重申，未來廠商若未提出具體可行的改善計畫，並經專業審查通過前，將不得復工。