高雄馬路驚見「3m寬大天坑」！原因找到了　市府當場勒令停工

▲高雄市區驚傳道路塌陷，範圍達「3*3公尺」。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄前金區成功一路361巷今（9）日12點多驚傳路面道路塌陷，範圍約有「3*3公尺」之大，員警獲報後立即協助進行週邊道路管制。高雄市工務局到場勘查後指出，工地於連續壁施工過程中發生坍孔，導致鄰近路面下陷，已當場勒令停工，裁處新台幣9萬元罰鍰。

這起事故發生在今日上午11時50分許，前金區成功一路一處工地於連續壁施工過程中發生坍孔，導致鄰近路面下陷。市府工務局接獲通報後，楊欽富局長立即親赴現場指揮應變，由建築管理處謝副處長率隊，聯同管線挖掘中心人員、建築師公會及土木技師公會專家進行現地勘查。

▲▼高雄道路驚見「3m寬大天坑」，市府當場勒令建案停工。（圖／記者賴文萱翻攝）

經專業技師初步評估，目前周邊建築物結構穩定，無立即性公共安全疑慮。然而，該工地違反《建築法》第63條規定，工務局已依法當場勒令停工，並裁處新台幣9萬元罰鍰。同時啟動緊急搶修作業，並協調自來水、電力等管線單位介入處理，以降低對民生用水與供電影響。

為持續掌握工地周邊安全狀況，工務局已成立專責應變平台，責成施工廠商強化鄰近基地與建築物之監測頻率與範圍，並每日提報監測數據，作為滾動式安全評估依據。

工務局重申，未來廠商若未提出具體可行的改善計畫，並經專業審查通過前，將不得復工。市府將持續嚴格監督，全力確保市民生命財產安全，防範類似事故再次發生。