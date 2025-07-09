高雄奶茶節回歸！號召職人比拚濃純香　「奶茶一條街」9月登場

▲高雄奶茶節重磅回歸！今年9月20、21日於鹽埕埔捷運站1號出口旁舉行。（圖／記者許宥孺翻攝）



記者許宥孺／高雄報導

高雄奶茶節重磅回歸！高雄市觀光局2023年首度舉辦「高雄奶茶節」獲得熱烈迴響，今年第2屆將於9月20、21日於鹽埕埔捷運站出口旁舉辦，觀光局號召高雄奶茶職人、在地老字號踴躍參與，打造魅力十足的「奶茶一條街」。

回顧首屆奶茶節的成果，高雄市長陳其邁表示，當時吸引數萬人潮湧入，人氣品牌雲集、話題熱度不斷，不僅帶來驚人買氣與網路聲量，更展現高雄多樣化創意飲品與在地文化的巧妙融合，成功樹立高雄「奶茶迷聖地」的全新城市形象。

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▲2023年高雄奶茶節湧入奶茶控朝聖。（圖／記者許宥孺翻攝）



觀光局長高閔琳表示，今年奶茶節以「雄喝飲」為響亮主題，期盼藉由全民喜愛的奶茶飲品，掀起新一輪美食觀光熱潮，活化商圈經濟與觀光產業鏈，讓高雄躍升為全台奶茶愛好者心中的朝聖勝地。

觀光局指出，即日起開放高雄各特色奶茶品牌報名，無論是創新手搖茶飲、風格獨特的新銳品牌，或是在地人熟悉的經典老字號，只要奶茶夠香、夠濃、夠有特色，都有機會在奶茶節的舞台上大放異彩，用好味道征服奶茶控的味蕾。

▲觀光局號召奶茶達人參與活動。（圖／記者許宥孺翻攝）



觀光局表示，2025高雄奶茶節與在地鹽埕商圈及「新鹽埕商圈繁榮協會」攜手合作，民眾可於8月23日中午12點至晚間8點，前往捷運鹽埕埔站2號出口前，搶先參與商圈舉辦的情人節特色活動「消費速pay E起購」，符合活動規範者即有機會獲得「高雄奶茶節」相關福利優惠。