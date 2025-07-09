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日女學生「暈船牛郎」欠債300萬！被迫下海賣身　母泣：宛如地獄

▲▼東京新宿歌舞伎町的牛郎店廣告看板。（圖／VCG）

▲東京新宿歌舞伎町的牛郎店廣告看板。（圖／VCG）

記者張方瑀／綜合報導

隨著日本《風俗營業法》修正案於6月28日正式施行，愛知縣一名50多歲母親出面揭露，自己20多歲的女兒因社會經驗不足，誤信男公關「甜言蜜語」，不僅背負數百萬日圓債務，甚至被迫淪落風俗店工作。

根據《朝日新聞》報導，這位母親表示，女兒是個喜歡動漫的普通孩子，鮮少夜歸或出入複雜場所。然而，某段時間開始，女兒返家時間越來越晚，也常獨自對著手機嘆氣。直到有天，女兒突然傳訊息說要離家工作，追問之下，女兒才坦承因為積欠牛郎店債務，被迫到風俗店上班。

據了解，女兒與這名男公關是在線上遊戲中認識的。母親轉述，一開始男公關以吃飯名義接近，隨後坦承身分並要求女兒以「女友」身份到店裡捧場。

起初幾次女兒覺得新鮮有趣，但男公關的手段卻漸趨惡劣，還會擅自點數萬日圓的酒水，即使女兒表明沒錢，對方仍強硬表示「借錢總能還清」。

▲風俗店,買春,賣淫,賣春,嫖客,紅燈區,色情,性專區。（圖／視覺中國）

▲日本女學生被迫投入風俗業以償還積欠牛郎店的債務。（示意圖／視覺中國）

一旦還款延遲，男公關便會大聲咆哮「快點還錢」，甚至不斷傳訊息催促她到店裡消費。在長期被監控般的恐懼下，女兒被迫投入風俗業以償還債務。

母親表示，「我女兒總共花在牛郎店的金額大約是300萬日圓，其中有約70萬日圓是掛帳的『賒帳款』。她形容在風俗店工作的經歷簡直是『地獄』，至今仍對男性懷有極大恐懼。」

母親語氣沉痛地說，「我女兒當然也必須反省自己的行為。但針對社會經驗不足的年輕人，讓他們背債、甚至被迫進入風俗行業，這實在太超過了。我真心希望，這次的修法能杜絕惡質店家，也讓顧客不再受害。」

為遏止類似事件重演，日本政府已修正《風俗營業法》，加強對惡質男公關的規範。修法後，若有業者強迫顧客為還債而從事風俗工作，最高將面臨6個月以下拘留或100萬日圓以下罰金。此外，虛報價格、以戀愛關係為名誘導消費等手法也將被禁止。

值得注意的是，過去男公關店常見的「No.1」或「年收數億日圓」等誇張銷售標語，也因可能助長不當行為被明令禁止。

名古屋榮地區已有業者開始用黑膠帶遮蔽店頭招牌中違規內容。有男公關業者坦言，隨著新法上路，整個業界正受到前所未有的審視與約束，未來也將限制所謂的「賒帳制度」，朝更健全的經營方式邁進。

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