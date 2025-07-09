雜草不除防疫破口！高過60公分花蓮祭重罰　直至改善為止

▲花蓮縣環保局指出，雜草叢生不僅破壞環境景觀，更易成為病媒蚊孳生溫床。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

隨著夏季高溫及降雨頻繁，空地、空屋及農地雜草迅速滋長，極易成為病媒蚊孳生溫床。為防範登革熱等傳染病擴散，花蓮縣政府再次提醒土地所有權人、管理人及使用人，應主動落實土地管理，定期清除雜草與積水，維護環境整潔。若經查獲違規情形，將依法裁處，最高可處新台幣3萬元罰鍰。

花蓮縣政府表示，依據廢棄物清理法第11條第1項第1款規定，與公共衛生有關之土地或建築物，其所有人、管理人或使用人應負責清理所產生之廢棄物，確保環境整潔；另依花蓮縣空地空屋管理暨環境清潔維護自治條例第4條第1項第1款規定，花蓮縣轄內空地、空屋、道路及其他定著物（如電信箱、電桿、路燈、路樹等）之所有人、管理人或使用人，應負責定期刈除超過60公分之雜草。違反者，將依該自治條例第15條規定處以1,200元以上、3萬元以下罰鍰；如限期改善未果，將按次連續處罰，直至完成改善為止。

▲▼超過60公分之雜草，將依規定處以1200元以上至3萬元以下罰鍰並限期改善，連續處罰至改善為止。

縣長徐榛蔚表示，環境衛生關乎全民健康，清除雜草不只是土地管理的基本義務，更是防疫工作的首要行動。請所有土地使用人積極配合，共同維護乾淨、安全的社區環境。並進一步強調，永續家園的建構仰賴全民參與，雜草清理不僅關乎地方治理，更與聯合國永續發展目標（SDGS）息息相關。「防疫從環境做起，雜草不除，病媒蚊就來！」

花蓮縣環保局指出，雜草叢生不僅破壞環境景觀，更易成為病媒蚊孳生溫床，尤以夏季為傳染病高風險期，落實環境清理乃防疫之關鍵。呼籲民眾落實自主管理與清理責任，勿讓雜草成為防疫破口。

花蓮縣政府提醒夏季為登革熱等病媒蚊好發時期，請地主積極配合進行除草與環境整頓工作，避免空地長期雜草過高、積水孳生蚊蟲等情形，讓我們攜手打造乾淨、健康、安全的居住環境，共同守護家園。

