被爆臉貼富商！仙塔律師「認有科技業男友」4點喊冤：我只能苦笑

▲仙塔律師。（圖／翻攝自仙塔律師Threads）

記者曾筠淇／綜合報導

網紅律師「仙塔律師」李宜諪，涉嫌利用陪偵機會，將偵訊內容外洩給詐騙集團尚未到案的成員，後來以70萬元交保。近日她則被爆出臉貼富商、有空軍男友等，對此，本人稍早也發文澄清，「空軍、送精品這些橋段，跟我的交往狀況完全無關」，她有一位穩定交往的男友，也認真規劃未來，對於爆料，她只能苦笑。

仙塔律師在臉書粉專上發文表示，最近有很多誇張、完全錯誤的爆料出現，她本想著忍一忍就算了，但因為身邊的家人、朋友都受到打擾，所以她深知不能再沉默，也決定以4點回應。

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首先，仙塔律師說，「我自去年就有一位在科技業穩定交往的男友，也很認真地規劃未來。報導中提到的空軍、送精品這些橋段，跟我的交往狀況完全無關，身邊的朋友看到都很傻眼，我只能苦笑」。再來，她在IG私人帳號記錄旅遊點滴，「但這樣單純的記錄，卻被擷取、放大，甚至被貼上『炫富』的標籤。對我來說真的很委屈，也很無奈」。

第三，仙塔律師說，爆料中的「東方文華餐敘」，她本是受邀參加的一人，但到場後才知道被人冒用名義，後續更演變成搶飯局的劇本。第四，現在有一些傳言讓她無法理解，像是「富二代追求我」、「事務所關門」，她強調「我現在有穩定的交往狀態，事務所也剛和房東續約，一切正常營運中」。

仙塔律師最後也說，謝謝這段時間關心她的人，「目前這些事件已經進入司法程序，現在也不合適多說些什麼。」只求外界不要以訛傳訛。