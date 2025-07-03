「交保金額、順序」藏玄機！同業曝：仙塔律師被認為是主要嫌疑人

▲仙塔律師。（圖／翻攝Facebook／仙塔律師santa）

記者曾筠淇／綜合報導

網紅律師「仙塔律師」李宜諪，涉嫌利用陪偵機會，將偵訊內容外洩給詐騙集團尚未到案的成員，後來以70萬元交保，強調自己和詐騙集團事前不認識，很抱歉讓大家擔心了。對此，同業「法老王」王至德直言，仙塔律師被調查、交保，代表檢察官認為她涉嫌重大，只是不會逃亡或串證，因此這絕對不是一句話「事前不認識」就能解釋過去的事。

仙塔律師以70萬元交保，當晚發文表示，這起詐騙案，「我是在友人律師晚上臨時請託下，接受了隔天早上的陪偵委任，我僅有處理當天的委任事宜，後續我就解除委任，讓原本的友人律師繼續承辦。」她和該案的詐騙集團事前並不認識，更非其中成員，很抱歉讓大家擔心了。

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律師王至德則在臉書粉專「法老王 - 王至德律師」上發文表示，對於仙塔律師說自己臨時受委任、事前不認識，這和她是否有將偵訊內容外洩給詐騙集團成員、是否協助處理贓款，都沒有關係，其實這段話主要是想挽回粉絲對她的信任。

接著王至德指出，被調查的律師都交保了，這代表著檢察官覺得他們涉嫌重大，只是不會逃亡或串證，才不用羈押，因此這不是一句「事前不認識」就可以解釋過去的。他也認為，仙塔律師被放在最後訊問，通常代表仙塔被認定是最主要的犯罪嫌疑人，要等前面的問完後，再拿前面問話的內容來問最後一個，好讓最後一個犯罪嫌疑人更容易講實話。

王至德也說，仙塔律師的交保金額是三人中最高的，代表她在檢察官眼中是犯罪嫌疑重大，且為三人中的主要犯罪者，檢察官手上應該有比較明確的證據，像是仙塔律師與當事人的訊息紀律、監聽譯文等，指向她有洩密或協助處理贓款。

至於仙塔律師是否涉嫌犯罪，王至德認為，「再等子彈飛遠一點才知道」，但就目前來說，檢察官的心證應該蠻確定的，後續起訴的機率相當高，只是起訴是一回事，判決則是另一回事，起訴後無罪的情況也很常見，所以結局如何還難說。

●《東森新媒體ETtoday》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。