揭3律師勾串詐團手法曝！主嫌羈押當天　仙塔律師做這件事遭拘提

▲網紅仙塔律師santa李宜諪日前因協助詐團成員變賣資產遭警方逮捕。（圖／翻攝臉書／仙塔律師santa，下同）

記者張君豪／台北報導



檢警偵辦情侶檔勾結竹聯幫戰堂組長，以投資靈骨塔外加投資變賣節稅手法，從2022年起最少詐騙6名被害人辦理房產增貸融資設定，藉此侵吞被害人的財產，估計詐團得手逾1.6億新台幣，其中一名科技業工程師被騙到位於北市信義區在內的4間房產抵押，身家幾乎都被騙光。北檢指揮刑事局偵四大隊與北市中山分局歷時3個月追查，陸續拘提開設民間借貸公司、有竹聯幫戰堂組長身分的王男及詐團17人到案，詐團主嫌呂男、吳女情侶檔自稱殯葬協會人員、誘騙被害人抵押房產。



案情最離譜的是，吳女先後聘請的3名律師趙浩程與蔡沅諭、李宜諪，涉嫌將陪偵過程聽取的檢警偵辦進度洩漏給尚未到案的詐團成員。昔日人氣網紅律師「仙塔律師」李宜諪6月底遭刑事局幹員拘提到案，她因亮麗外型和身材、便給口才拍攝法律宣導短片，IG擁有22萬粉絲，影片曾創下512萬次觀看，涉案令廣大網友震驚。







刑事局表示：本案是1被害女子在2024年6月到北市中山分局報案求助，她遭詐團邀約投資靈骨塔及周邊商品，對方以節稅、製造交易金流為由要她拿房地產作抵押融資，房屋遭資產管理公司設定，刑事局偵四大隊三隊與中山分局共組專案小組報請台北地檢署黃股檢察官指揮。警方查訪被害人，發現詐團專挑中高齡民眾下手，以「高價收購塔位」為餌，陸續以規劃金流、補繳稅金、資產評估等理由，誘使被害人將不動產抵押貸款，資產管理公司則在被害人抵押房產設定時，收取高達3-4成的手續費、服務費、利息導致被害人先被詐騙房子又被設定二胎、變相剝兩層皮。

▲刑事局偵四大隊偵破網紅律師涉嫌協助靈骨塔詐騙集團洗錢案，幹員到主嫌桃園住處搜索。（圖／記者張君豪翻攝）



專案小組歷經近1年蒐證後，在4月22日拘提詐團成員吳姓情侶檔到案，並當場查扣手機、筆電、電腦及現金300萬等證物。女主嫌吳女先聘請趙姓律師陪偵，律師趙浩程當天另有行程，就委託蔡沅諭、李宜諪兩名律師到刑事局陪偵。23日吳姓情侶檔涉案事實明確，遭北院法官裁定羈押禁見後，當天李宜諪竟然在詐團主嫌成立的LINE群指示主嫌友人陳男，幫忙到主嫌吳女位於桃園市的高檔住宅搬走金飾及協助變賣名下BMW X6休旅車。另外律師蔡沅諭則是與陳男會面商談案情、律師趙浩程則是在LINE群組裡向陳男表示檢警「已經查到資產管理公司」。



3名律師涉嫌洩露檢警偵辦行動及協助變賣詐騙所得，導致警方緊急在5月16日拘提陳男鞏固案情，同月22日逮捕吸血壓榨被害人的融資公司竹聯幫戰堂王男及員工5人到案，5月兩波搜索拘提行動逮捕詐團成員15人，查扣手機、電腦、筆電1台、借貸及委任文件、儲存裝置等證物。檢方已對詐團情侶主嫌、融資公司涉案9人聲押獲准，但因3名律師陪同偵訊後協助隱匿詐團犯罪所得、透露檢警偵辦進度所致，從5月起檢警行動完全沒有查扣到詐團犯罪所得及資金流向。



檢警追查出陪偵3名律師涉嫌洩密、洗錢犯罪事實明確，6月底緊急到北市信義區拘提律師蔡沅諭，並在新北新莊某社區大樓住處拘提李宜諪到案，據傳李女到案接受警方偵訊否認幫忙詐團犯罪，但坦承自己行為有瑕疵，檢警認定李宜諪、趙浩程涉嫌洩漏偵辦進度及提醒詐團成員檢警偵辦進度，涉犯洩密、洗錢防制法兩罪，律師蔡沅諭則是與詐團主嫌友人見面疑似透露案情、涉嫌洩密罪送辦。

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