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LINE「12款免費貼圖」限時下載！台灣隊長陳傑憲、幻藍小熊

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者周亭瑋／綜合報導

貼圖小舖今（8）日上架1組免費貼圖「耍廢貓貼圖」；另外，還有11組隱藏版貼圖，快把握時間下載吧！

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