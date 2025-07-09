未禮讓撞傷騎士　駕駛棄車落跑辯「一時心慌」下場曝光

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿雄（化名）先前開車行經高雄市三民區十全一路時，因轉彎未禮讓直行車先行，與機車騎士A男發生碰撞，造成對方受傷，他竟「一時心慌」決定棄車逃跑。高雄地院法官表示，事後經調查，阿雄當時正遭通緝在案，竟又肇事逃逸，考量到他已經與A男達成調解並獲得原諒，最終依犯駕駛動力交通工具發生交通事故致人傷害而逃逸罪，判處他有期徒刑4個月，得易科罰金12萬元。

▲阿雄肇事逃逸。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿雄2013年1月間駕駛一輛小客車沿著高雄市三民區十全一路由西往東方向行駛，行經吉林街路口時，竟未禮讓直行車先行就貿然左轉，導致騎士A男閃避不及撞上，當場人車倒地。

阿雄在事故發生之後，明知A男有受傷的可能，竟未留在現場查看或幫忙報警，反而直接棄車徒步落跑，但很快就被警方循線逮捕。原來，當時阿雄正遭通緝在案，發生車禍之後，一時心慌就跑掉了。

高雄地院法官認為，A男在此事故中僅受到輕傷，阿雄已經坦承犯行，並與A男達成調解（已給付完畢），也獲得諒解，顯然已有悔意，最終依犯駕駛動力交通工具發生交通事故致人傷害而逃逸罪，判處他有期徒刑4個月，得易科罰金12萬元，全案仍可上訴。