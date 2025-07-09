台中駕駛路邊停頓6秒開車門　女騎士遭擊落摔飛受傷

記者黃翊婷／綜合報導

一名林姓女騎士昨日（8日）下午3時許騎車行經台中市南屯區永春東七路，卻在即將抵達前方路口時，路邊一名卓姓汽車駕駛突然打開車門，她閃避不及當場撞上，連人帶車摔飛出去。

▲卓男打開車門時疑似沒有注意到騎士林女。（圖／翻攝自YouTube／記者爆料網）

根據《記者爆料網》發布的影片顯示，當時卓男的車子停靠在永春東七路的路邊，駕駛座一側的車門微微打開，停頓大約6秒鐘之後，車門才被完全推開，此時林女正好騎車經過，雙方發生碰撞，林女當場連人帶車摔飛出去，卓男見狀立刻上前關心。

所幸林女雖然受傷，但意識清楚，經送醫治療，確認右手、骨盆及臉部擦挫傷。影片公開之後引發網友議論，有人覺得卓男在事故發生之前有將車門打開一條縫隙，應當已做到謹慎觀察；但隨即有其他網友反駁，當車門完全打開時，卓男的視線根本沒有往後看，「他只是打開車門，準備下車，頭沒有轉看後面」。

警方初步研判，應當是卓男不當開啟車門才會發生事故，詳細的事故原因仍有待進一步調查釐清。另外，警方也提醒，依據《道路交通管理處罰條例》第56-1條規定，「汽車駕駛人臨時停車或停車時，駕駛人或乘客未依規定開啟或關閉車門因而肇事者，處汽車駕駛人新台幣2400元以上4800元以下罰鍰。」