往西南移動！「丹娜絲」颱風將三度登陸　江西今明迎大暴雨

▲「丹娜絲」呈現Z字路線。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

颱風「丹娜絲」8日晚間登陸浙江溫州沿海，其後在溫州瑞安市沿海三次登陸。中國中央氣象台預計，9日至10日，「丹娜絲」仍將繼續深入中國內陸，以每小時15至20公里的速度向西南向移動，將行經江西、福建、廣東帶來大暴雨。

綜合陸媒報導，隨著「丹娜絲」繼續往西南移動，颱風雨將波及福建、江西、湖南、廣東、廣西等地，最強降雨在福建、廣東等地，局地有特大暴雨。其中今天，福建東部和中南部、廣東東部等地的部分地區有大暴雨，局地特大暴雨。

▲「丹娜絲」8日晚間登陸浙江溫州沿海。（圖／翻攝自微博）

氣象部門指出，丹娜絲將持續影響至13日8時，浙江、福建、江西、湖南、廣東、廣西和貴州等地有大到暴雨，福建、江西、廣東、廣西、貴州等地部分地區有大暴雨，福建、廣東局地特大暴雨。

消息指出，由於副熱帶高壓的加強西伸，推動了颱風中心轉為偏西方向移動，才導致「丹娜絲」走出了「Z」字路線。

氣象台9日6時發布的颱風藍色預警，今天早晨5點鐘「丹娜絲」的中心位於福建寧德福安市境內（北緯27.1度、東經119.5度），中心附近最大風力有8級（18公尺／秒），中心最低氣壓為995百帕。