殉職勇消吳恩碩移靈　同仁太平間列隊送最後一程

記者黃彥傑、葉國吏／台北報導

新北市新店區廣興橋溺水意外，導致37歲勇消吳恩碩殉職。吳恩碩今（8）日凌晨0時許移靈至台北市立殯儀館懷愛館，同仁於太平間外列隊送他最後一程，現場氣氛哀淒。

▲新北消防員吳恩碩今（8）日凌晨0時許移靈至懷愛館。（圖／記者黃彥傑翻攝）

回顧事發經過，58歲陳姓男子8日與朋友相約前往新店區廣興橋桂山發電廠附近的水域玩SUP，沒想到下午4時許人突然失蹤，朋友嚇得立刻報警；不料，警消在搜救過程中，搜救艇意外翻覆，導致5名警消落水，其中2人立刻被救起，另外3人被救起時，均無生命跡象。

▲警消下水搜救時，搜救艇意外翻覆。（圖／民眾提供）



吳恩碩殉職的消息傳開後，引發社會各界關注，新北市消防局第四大隊的臉書粉專換上「黑暗中的一盞蠟燭」大頭照，內政部消防署的網站、臉書粉專也都改成黑白色。另外，台北市消防局、新北市消防局、台中市消防局的網站均改為黑白色，新竹縣消防局、嘉義縣消防局、台南市消防局也將臉書大頭照換成黑白的；粉專「臉書讚警」則將大頭照改成吳恩碩的照片，希望他一路好走。吳恩碩今（8）日凌晨0時許移靈至台北市立殯儀館懷愛館，消防隊同仁於太平間外列隊送他最後一程，現場氣氛哀淒。