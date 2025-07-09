殉職勇消曾寫：每個人不是該為自己安全負責嗎　臉書已關閉

記者葉國吏／綜合報導

新北市新店區廣興橋溺水意外，導致37歲勇消吳恩碩殉職。吳恩碩熱愛消防工作，生前臉書曾寫「每個人不是該為自己安全負責嗎」，不過可以看出對消防工作的熱愛，吳恩碩的殉職也讓許多人感到不捨，目前吳恩碩的臉書已關閉。

▲勇消吳恩碩殉職「留下年幼兒女」。（圖／翻攝自當事人臉書）

37歲的吳恩碩有一兒一女，兒子剛滿3歲，女兒剛滿9個月，他曾在臉書感性寫下「很幸運的一男一女湊成好字」，並分享女兒名字背後的含意。

吳恩碩熱愛消防救護工作，也以此為傲，不時會在臉書分享感觸和心路歷程，他曾寫道：「消防員的職責是要回應人民的需要，當人民的需要跟想要界線越模糊時，消防員負責的事就越多越雜，消防員的原罪竟成了犧牲奉獻！每個人不是該為自己的安全負責嗎？」

▲主搜救艇翻覆，導致5名警消落水。（圖／民眾提供）

另外，吳恩碩也曾警醒自己「每件救護案都需要保持第一次出勤的謹慎去面對」，並寫下「願消防員出入平安」、「憾事每天依然不斷在發生，你我只是很幸運，暫時不用去面對生命逝去的情緒」、「能在生與死的邊緣與死神爭奪一個個沒勾成的靈魂，不僅終止家庭悲劇的上演，更能讓患者重拾人生解鎖成就搏得版面」如此熱愛消防工作的吳恩碩最後不幸殉職，另許多人感到不捨。吳恩碩目前臉書也已經關閉。