世界鼓藝x童趣怪獸！新莊响仁和特展登場　打造跨界節奏盛宴

▲响仁和王錫坤師傅（右）示範鼓音。（圖／新北市文化局提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

2025新莊响仁和鼓文化特展即日起至7月27日在新莊文藝中心熱鬧登場！今年展覽響應2025新北市兒童藝術節「怪獸世界」主題，除了以新莊在地的「响仁和」為主軸，展出來自世界各地的鼓，也邀請新莊在地藝術家陳穎蓁，展出各種繽紛可愛的玩具怪獸，共同打造出充滿童趣可愛的「鼓咚小鎮」！更首度推出「韓Q鼓」DIY工作坊，邀請大家一起動動手，更認識製鼓工藝！

新北市文化局表示，本次展覽聚焦於新莊三代相傳的近百年製鼓品牌「响仁和」，今年特別以「稀奇鼓怪」為主題，展出响仁和收藏的世界鼓，包括非洲的金貝鼓、日本的締太鼓、韓國的杖鼓及印度的塔布拉鼓等，讓大眾近距離欣賞這些鼓的不同特色，認識鼓的文化與用途，現場特設集音罩體驗，讓觀眾親耳感受各式鼓聲的細膩差異，彷彿置身一場跨越國界的節奏饗宴。

▲响仁和第三代王藤導覽「2025新莊响仁和鼓文化特展」展場。

這次更與藝術家陳穎蓁合作，新莊在地生長的她，响仁和也是童年記憶之一，這次她用最擅長的「再製創作」，改造自己的童年物件和縫製玩偶，重構出一系列融合記憶與文化的毛絨角色，帶來《披著羊毛的「獸」》、《小怪獸們》、《寫成玩偶的情書》這三組作品，並與响仁和的鼓融合，構築成溫馨又奇幻的展區《鼓子の毛毛部屋》。

展覽期間活動豐富多元，不僅設有限量明信片闖關集章活動，還有廣受好評的鼓文化導覽暨DIY工作坊。報名一推出受到熱烈迴響，其中首次亮相的「韓Q鼓」最受矚目，另有經典「咚咚鼓」同步回歸，兩種DIY一次滿足！

「2025新莊响仁和鼓文化特展」即日起至7月27日於新莊文化藝術中心藝術廳展出，誠摯邀請市民朋友一同前來觀展，感受世界鼓藝的魅力與童趣藝術的創意碰撞，開啟一場節奏與想像力並行的文化之旅！展覽洽詢：新莊文化藝術中心、電話：02-2276-0182分機101或逕上「新北市文藝中心」網站查詢。

▲「2025新莊响仁和鼓文化特展」今年特別以「稀奇鼓怪」為主題，圖為稀奇鼓怪的鼓咚大會展區。

▲「2025新莊响仁和鼓文化特展」與在地藝術家陳穎蓁合作，改造童年物件和縫製玩偶，並與响仁和的鼓融合，創作出充滿童趣的展區《鼓子の毛毛部屋》。