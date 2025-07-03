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災難預言瘋傳！LINE推2大神功能「一鍵報平安」

▲▼LINE。（圖／記者劉維榛攝）

▲LINE兩功能可隨時報平安。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

近期「7月5日末日預言」在網路上引發熱議，也讓民眾對於防災避難再度提高警覺。除了準備水、乾糧、手電筒等必備物資，手機中的應用程式其實也是關鍵的「求生工具」。LINE提醒，用戶可活用內建的「位置資訊」及「安全通報」功能，在災害發生時迅速回報自身情況並共享所在位置，讓親友即時掌握安危，大幅節省搶救時間。

【功能一：位置資訊】一鍵傳送座標　精準報你在哪

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災難來襲時，迷失方向或斷訊是常見問題，尤其人在陌生環境時更難描述所在位置。這時，LINE的「位置資訊」功能就能發揮關鍵作用。用戶只需進入任一聊天室，點選「＋」選單，選擇「位置資訊」並點擊右上角「分享」，就能將即時定位地圖傳給對方。這種方式比打電話說地標更快速也更精準。

▲LINE「位置資訊」與「安全通報」兩大防災功能，提供用戶災難發生時一鍵回報平安、精準分享位置。（圖／LINE提供）

▲LINE提供「位置資訊」與「安全通報」兩大防災功能。（圖／LINE提供，下同）

不過要注意，若平時未開啟手機定位權限，系統會自動引導使用者至設定頁面開啟功能，確保定位準確無誤。無論你身處深山還是市區，這招都能大幅提升被救援的機率。

【功能二：LINE安全通報】一鍵報平安　同時查看親友狀況

當災害規模擴大到全國性層級，例如芮氏規模6以上的強震或重大颱風，LINE將主動啟用「安全通報」功能。屆時，用戶在LINE主頁上方會看到專屬欄位，只要點選「回報我的狀況」，便能快速讓所有LINE好友知道「我沒事」，也能同步查看其他聯絡人的平安狀況，避免逐一聯絡、減少焦慮。

▲LINE「位置資訊」與「安全通報」兩大防災功能，提供用戶災難發生時一鍵回報平安、精準分享位置。（圖／LINE提供）

LINE表示，目前該功能僅適用於Android與iOS平台，需使用LINE 12.7.0以上版本，尚未支援電腦版。此外，「安全通報」由LINE團隊統一開啟與關閉，並無法依據縣市分區啟動，目前已設定於以下三類情況開啟：

1. 芮氏規模6（含）以上且造成嚴重損害的地震
2. 強烈且具災害性的颱風
3. 其他規模重大且影響廣泛的突發事件

【加碼建議】訂閱防災資訊帳號　掌握第一手警報

除了善用LINE內建功能，官方也建議用戶主動加入「國家災害防救科技中心」LINE官方帳號，即可即時接收地震速報、天氣警示、避難資訊等，提升緊急應變能力。
 

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